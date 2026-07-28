Idete na odmor i nema ko da vam zaliva cvijeće? Ono što ste željeli da bacite, može da spasi biljke

Idete na odmor i nema ko da zaliva cvijeće? Isprobajte jednostavan trik sa starim peškirom koji može pomoći da biljke duže zadrže vlagu.

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Stari peškir može pomoći da zemlja u saksiji duže ostane vlažna.

Jednostavan trik može biti koristan dok ste na putovanju.

Važno je prilagoditi količinu vode potrebama biljke.

Kada stignu ljetnje vrućine, mnogi ljubitelji cvijeća suočavaju se sa istim problemom - kako da sačuvaju biljke svežim i zdravim dok nekoliko dana nisu kod kuće. Redovno zalivanje često nije dovoljno, naročito kada temperature pređu 30 stepeni i zemlja u saksijama počne brzo da se suši.

Ipak, rješenje možda već imate u svom kupatilu. Stari peškir koji više ne koristite može dobiti novu namjenu i postati jednostavan pomoćnik za održavanje vlage u saksijama.

Stari peškir kao mali sistem za navodnjavanje

Umjesto da bacite pohabani peškir, možete ga iskoristiti kao improvizovani "fitilj" za biljke. Princip je jednostavan - tkanina upija vodu i postepeno je prenosi do zemlje, pomažući korenu da dobija vlagu čak i kada niste kod kuće.

Za ovaj trik potreban vam je samo stari pamučni peškir i posuda sa vodom.

Isecite peškir na duže trake. Jedan kraj stavite duboko u zemlju u saksiji, a drugi spustite u posudu sa vodom koja se nalazi pored biljke. Tkanina će postepeno povlačiti vodu i održavati zemlju vlažnom.

Trik za zalivanje biljaka

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Idealan trik za biljke pred putovanje

Ovaj jednostavan metod može biti posebno koristan kada odlazite na vikend ili godišnji odmor i ne želite da molite nekoga da svakog dana dolazi da zaliva vaše biljke.

Prije nego što krenete na put, dobro zalijte biljke, provjerite da li traka pravilno dodiruje zemlju i postavite posudu sa vodom na odgovarajuće mjesto, piše Žena.

Najbolje rezultate daje kod biljaka koje vole umjereno vlažno zemljište, dok kod onih kojima odgovara suvlja zemlja treba biti oprezan sa količinom vode.