Influenserka otkrila trik za "glass skin": Sjajna koža bez teške šminke osvaja društvene mreže

Trend "glass skin" ponovo osvaja društvene mreže, a influenserka Ajša Poter otkrila je jednostavan trik koji daje efekt blistave i prirodne kože bez teške šminke.

Izvor: Instagram / aishapotter

Savršeno glatka, blistava i zdrava koža već godinama je jedan od najpoželjnijih beauty trendova, a takozvani "glass skin" izgled i dalje ne silazi sa liste najtraženijih tehnika šminkanja.

Jedna od influenserki koja je stekla veliku popularnost upravo zahvaljujući besprijekornom tenu jeste Ajša Poter, čiji je najnoviji trik za postizanje prirodnog sjaja postao viralan na društvenim mrežama.

Za razliku od klasičnog nanošenja pudera direktno na lice, Ajša koristi nešto drugačiji pristup. Nakon tehnike konturisanja ispod podloge, poznate kao "underpainting", na nadlanici miješa kremastu podlogu u stiku sa nekoliko kapi tečnog hajlajtera ili iluminatora.

Dobijena smjesa zatim se nanosi na lice četkicom ili prstima, stvarajući lagan i prirodan finiš.

Pogledajte 00:30 Trik za glass skin puder i hajlajter Izvor: TikTok/aishapotters Izvor: TikTok/aishapotters

Tajna je u teksturi

Ovakav način nanošenja ima nekoliko prednosti. Toplota kože omekšava proizvode i čini ih lakšim za blendanje, dok dodatak iluminatora razrjeđuje podlogu i daje joj suptilan sjaj.

Rezultat je ujednačen ten bez efekta maske, uz prepoznatljivi sjaj po kojem je trend "glass skin" postao poznat širom svijeta.

Kako isprobati trik kod kuće?

Za ovu tehniku nije potrebno kupovati skupe proizvode. Dovoljno je koristiti omiljeni puder u stiku ili kremastu podlogu i dodati nekoliko kapi tečnog hajlajtera.

Ukoliko nemate iluminator, može poslužiti i tečni sjaj pomiješan sa hidratantnim mliječnim tonikom. Nakon što sjedinite proizvode na ruci, nanesite ih na lice laganim kružnim pokretima kako biste dobili što prirodniji izgled.

Beauty stručnjaci ističu da je upravo igra svjetlosti i laganih tekstura ključ za postizanje efekta zdrave, svježe i blistave kože koji traje tokom cijelog dana.

Trend "glass skin" tako još jednom potvrđuje da ponekad nije potrebno mnogo proizvoda da bi lice izgledalo njegovano, svježe i prirodno.