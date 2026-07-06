15, 30, 50 ili 90: Šta je SPF i kako odabrati pravu zaštitu za kožu tokom cijelog dana?

Sunce je izvor života, ali u pojedinim trenucima i jedan od najvećih neprijatelja naše kože.

Izvor: Shutterstock

Dok većina ljudi kremu sa zaštitnim faktorom povezuje sa ljetovanjem i dugim danima na plaži, stručnjaci upozoravaju da je UV zračenje svakodnevno. Dok šetamo do posla, sjedimo u bašti kafića ili vozimo automobil. Svaki takav, naizgled bezazlen trenutak ostavlja trag na epidermusu.

Zbog toga izbor odgovarajućeg preparata za zaštitu od sunca nije samo pitanje estetike, već dugoročnog očuvanja zdravlja.

Pravilno korišćenje kreme za sunčanje smanjuje rizik od opekotina, usporava prevremeno starenje kože i značajno umanjuje vjerovatnoću od razvoja raka kože ako se koristi pravilno, kako ističu stručnjaci.

Šta zapravo znači SPF?

Oznaka SPF (Sun Protection Factor) govori koliko dobro preparat štiti kožu od UVB zraka, dijela sunčevog zračenja odgovornog za opekotine. Što je broj veći, zaštita je bolja, ali razlika nije dramatična kao što mnogi misle.

SPF 30 blokira oko 97 odsto UVB zraka, dok SPF 50 pruža nešto viši nivo zaštite. Međutim, nijedan proizvod ne može da zaustavi 100 odsto UV zračenja.

Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je način korišćenja važniji od samog broja na ambalaži.

Izvor: Shutterstock

"Onih dana kada ste napolju kratkotrajno, možete da izađete i sa minimalnom zaštitom od SPF 15, ali ukoliko ćete biti duže od 15 minuta preporuka je da izaberete zaštitu od najmanje SPF 30", objašnjava dr Melisa Pilang, dematolog sa Klivlend klinike.

Nije važan samo SPF

Prilikom kupovine treba obratiti pažnju da na pakovanju piše broad spectrum, odnosno da proizvod štiti i od UVA i od UVB zraka.

Krema nije jedina zaštita Čak ni najbolji preparat ne može u potpunosti da blokira sunčevo zračenje. Zato dermatolozi preporučuju da zaštitu kombinujemo sa drugim mjerama, boravkom u hladu tokom najtoplijeg dijela dana, nošenjem lagane odjeće dugih rukava, šešira sa širokim obodom i kvalitetnih sunčanih naočara.

Dok UVB izaziva crvenilo i opekotine, UVA prodire dublje u kožu, ubrzava nastanak bora, pigmentacija i drugih znakova starenja, a doprinosi i razvoju raka kože. Zato je zaštita od obe vrste zračenja podjednako važna.

Preparati sa veoma visokim zaštitnim faktorom pružaju nešto veću zaštitu, ali dermatolozi upozoravaju da često stvaraju lažni osjećaj sigurnosti. Ljudi zbog toga nerijetko ostaju duže na suncu ili zaboravljaju da ponovo nanesu kremu.

"Svakodnevna upotreba kreme za sunčanje sa SPF 15 ili većim faktorom može da umanju rizik od melanoma, najsmrtonosnijeg oblika raka kože za 50 odsto", naglašava doktorka i dodaje da umanjuje rizik i od najčešćeg (skvamocelularnog) karcinoma kože za 40 odsto.

Bez obzira na to da li se koristi SPF 30, 50 ili 100, zaštita treba da se obnavlja najmanje na svaka dva sata, kao i poslije kupanja ili intenzivnog znojenja.

(EUpravo zato/Clevelend clinic)