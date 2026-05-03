Zaštita od sunca i znamo li zapravo kako da se pravilno štitimo od njegovih zraka?

Sa toplijim danima, većina pretura po fiokama u potrazi za kremama za sunčanje. Ali da li je dovoljno da o svojoj koži vodimo računa samo tokom proljeća i ljeta?

Izvor: Shutterstock

Podaci dostupni na sajtu Američke akademije za dermatologiju, sugerišu da svijest o zaštiti od UV zraka postoji, ali praksa često zaostaje. Mnogi ljudi koriste kremu za sunčanje povremeno i to najčešće ljeti ili dok su na plaži, dok svakodnevna zaštita i dalje izostaje kao dio rutine.

Čak i kada se koristi, često se koristi pogrešno.

Jedno istraživanje objavljeno u JAMA Dermatology pokazuje da ljudi u prosjeku nanose manje od polovine količine koja je potrebna da bi SPF zaštita zaista i djelovala. Drugim riječima, mi mislimo da smo zaštićeni, ali naša koža tada trpi u određenoj mjeri oštećenja.

Koliko kreme je dovoljno? Za cijelo tijelo odrasle osobe potrebno je oko 30 ml (otprilike količina jedne čašice za rakiju), dok je za lice i vrat dovoljno oko pola kašičice kreme. Najbolje je da se to uradi 15 do 30 minuta pre izlaska napolje, čak i ako je oblačno, UV zraci prolaze kroz oblake. Što se tiče ponavljanja, trebalo bi da se nanese nakon 2h od poslednjeg nanošenja, ili odmah nakon kupanja, ukoliko ste se prekomjerno oznojili ili brisali peškirom. Važno je da se naglasi da ni vodootporne kreme ne traju cijeli dan. Krema nije jedina zaštita. Dermatolozi naglašavaju da je podjednako važno što više da se provodi u hladu i da se izbegava najjače sunce između 10 i 16h, uz naočare, šešir i laganu odjeću od prirodnih materijala.

Šta kaže nauka?

Dermatolozi su gotovo jednoglasni: redovnom upotrebom kreme za sunčanje smanjuje se rizik od nastanka raka kože i usporava starenje kože. Čak 97 odsto dermatologa vjeruje u njen zaštitni efekat, a gotovo svi je preporučuju svojim najbližima.

Ali postoji jedna začkoljica, a to je ponašanje ljudi. Prije svega ovo se odnosi na činjenicu da preskačemo nanošenje kada "sunce nije jako", i tom prilikom uglavnom ne nanosimo dovoljnu količinu proizvoda, a neretko i zaboravljamo da ponovo nanesemo zaštitu u toku dana.

Jedna studija je otkrila da skoro polovina ispitanika ne koristi kremu jer misli da im "nije bila potrebna tog dana".

Između percepcije i realnosti

Zanimljivo je da čak i kada biramo proizvode, često ne biramo najbolje za zaštitu, već ono što nam "prija na dodir ili miris".

Istraživanja pokazuju da veliki broj popularnih proizvoda ne ispunjava sve preporuke dermatologa (široki spektar, SPF 30+, vodootpornost), iako su visoko ocijenjeni od strane korisnika.

Miris, tekstura, osjećaj na koži, sve to često ima veću težinu od same efikasnosti. Šta ova priča zapravo govori? Krema za sunčanje nije samo proizvod, ona dosta toga govori kakav odnos prema sopstvenom telu imamo.

(EUpravo zato/JAMA/AAD)