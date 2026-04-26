7 grešaka dodaju godine vašem licu: Kako da izbjegnete bore i ispijen izgled bez skupe kozmetike

Nastanak bora je prirodna posljedica starenja, ali se njihova pojava može odložiti uz savjete stručnjaka.

Ako želite da sačuvate punoću i tonus kože , izbjegnite greške nedovoljne hidratacije i slabe zaštite.

Izbjegavajte ekstremne dijete koje koži ne daju dovoljno vremena za prilagođavanje.

Izbjegavajte ekstremne dijete koje koži ne daju dovoljno vremena za prilagođavanje.

Prva greška koja može da dovede do ispijenog izleda lica je nepažljivo skidanje kilograma. Brzi i drastični gubitak težine utiče na potkožno tkivo i elastičnost kože, pa zato ona djeluje dehidrirano i naborano. Umjesto ekstremnih dijeta, stručnjaci savjetuju postepene, održive promjene u ishrani i vježbanju kako biste zaštitili volumen lica i podržali zdravu strukturu kože.

Druga greška je položaj u snu. Spavanje na boku ili stomaku stvara pritisak i trenje koje tokom godina doprinosi formiranju trajnih linija i nabora, naročito oko obraza i vilice. Preporučuje se da, kad god je moguće, spavate na leđima i da razmislite o svilenim jastučnicama koje smanjuju trenje i zadržavaju vlagu u koži.

Treća greška je slijepo kopiranje tuđih rutina za njegu kože. Ono što funkcioniše za influenserku ili poznatu osobu ne mora odgovarati vašem tipu kože, starosnoj grupi ili zdravstvenom stanju. Individualizacija je ključ: testiranje i konsultacija sa stručnjakom pomažu da izbjegnete proizvode koji iritiraju ili ne daju rezultate.

nega kože

Četvrta greška tiče se zaštite od sunca. Ako je vašem SPF proizvodu istekao rok, ako nije adekvatan ili ga ne koristite svakog dana, neizbježno je "foto starenje". Redovna upotreba odgovarajućeg SPF a za lice, u kombinaciji sa drugim sredstvima zaštite, ostaje najefikasnija preventiva protiv bora i pigmentacija.

Peta greška je oslanjanje na iste proizvode dugi vremenski period. Koža se mijenja s godinama, pa i potrebe za hidratacijom, obnavljanjem i zaštitom rastu. Zato pa proizvodi koji su nekada bili dovoljni često postanu nedovoljni. Savjetuje se da prilagodite rutinu zreloj koži: uvesti ciljane serume, retinoide ili peptide po preporuci stručnjaka.

Šesta greška je zanemarivanje teksture i hidratacije. Suva, hrapava koža naglašava fine linije; zato je važno koristiti formule koje obnavljaju barijeru kože i zadržavaju vlagu. Noćne maske, bogatiji serumi i proizvodi sa hijaluronskom kiselinom mogu vratiti punoću i mekoću.

Sedma greška je nepažnja prema sastojcima i roku trajanja proizvoda. Korišćenjem proizvoda koji su promijenili boju i miris, možete izazvati iritacije. Redovno provjeravajte datum proizvodnje i pravilno skladištite kreme, serume i šminku kako biste produžili dejstvo i bezbjednost proizvoda.

