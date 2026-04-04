logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta nikako ne treba da radite ako želite mladolik izgled: Ovo su najčešće greške koje ubrzavaju starenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Otkrijte najčešće greške u njezi kože koje ubrzavaju starenje i saznajte kako da ih izbjegnete. Savjeti za pravilnu rutinu i zdrav, mladolik izgled kože.

najčešće greške koje ubrzavaju starenje Izvor: Shutterstock

  • Prekomjerno čišćenje i piling mogu oštetiti kožnu barijeru.
  • Hidratacija i pravilni proizvodi su ključ zdravog tena.
  • Koža oko očiju i vrata zahtijeva posebnu njegu.

Nepravilna rutina njege kože može ubrzati pojavu bora, gubitak elastičnosti i umoran izgled tena. Dobra vijest je da se većina grešaka lako može izbjeći uz nekoliko jednostavnih promjena.

Ako želite da usporite proces starenja kože i održite svjež izgled, važno je da prepoznate najčešće pogrešne navike.

Šta ubrzava starenje kože?

Starenje kože je prirodan proces, ali spoljašnji faktori i loše navike mogu ga ubrzati. UV zračenje, nepravilna njega, stres i loša ishrana doprinose bržem gubitku kolagena i pojavi finih linija i bora.

Najčešće greške u njezi kože

1. Preskakanje SPF-a

Zaštita od sunca je jedan od najvažnijih koraka u njezi kože. UV zraci su glavni uzrok prijevremenog starenja.

  • koža gubi elastičnost
  • pojavljuju se pigmentacije
  • ubrzava se stvaranje bora

SPF treba koristiti svakodnevno, čak i kada nije sunčano.

2. Nedovoljno čišćenje kože

Ako se koža ne čisti pravilno, dolazi do nakupljanja nečistoća i mrtvih ćelija, što može dovesti do:

  • zapušavanja pora
  • beživotnog izgleda tena
  • smanjenog dejstva aktivnih sastojaka

Čišćenje treba prilagoditi tipu kože i raditi ga redovno, ali bez pretjerivanja.

Čišćenje lica
Izvor: Prostock-studio / Alamy / Profimedia

3. Preagresivno eksfoliranje

Iako piling pomaže u obnavljanju kože, prečesto korišćenje može narušiti zaštitnu barijeru kože.

  • koža postaje osjetljiva
  • javlja se crvenilo i iritacija
  • ubrzava se gubitak vlage

Eksfolijacija treba biti umjerena i prilagođena tipu kože.

4. Nedovoljna hidratacija

Dehidrirana koža brže pokazuje znake starenja. Nedostatak hidratacije dovodi do:

  • pojave sitnih linija
  • gubitka sjaja
  • zategnutosti kože

Važno je koristiti hidratantne kreme i piti dovoljno tečnosti tokom dana.

Krema s kolagenom
Izvor: Shutterstock

5. Korišćenje pogrešnih proizvoda

Proizvodi koji nisu prilagođeni vašem tipu kože mogu izazvati probleme poput:

  • iritacije
  • pojačanog lučenja sebuma
  • narušavanja prirodne ravnoteže kože

Uvijek birajte proizvode prema potrebama svoje kože.

6. Zanemarivanje područja oko očiju i vrata

Koža na ovim područjima je tanja i osjetljivija, pa brže pokazuje znake starenja.

  • bore oko očiju
  • opuštena koža na vratu
  • gubitak tonusa

Ne zaboravite da njegujete ova područja posebnim proizvodima.

Žena pije vodu
Izvor: fizkes/Shutterstock

 7. Nedovoljno sna i stres

Nedostatak sna i hronični stres utiču na regeneraciju kože.

  • ten izgleda umorno
  • usporava se obnova ćelija
  • pojavljuju se tamni podočnjaci

Kvalitetan san je ključan za zdrav izgled kože.

8. Loša ishrana

Koža odražava ono što unosimo u organizam.

  • manjak vitamina i minerala
  • nedovoljno antioksidanasa
  • previše prerađene hrane

Ishrana bogata voćem, povrćem i zdravim mastima doprinosi zdravijoj koži.

Žena jede
Izvor: Shutterstock

Kako usporiti starenje kože?

  1. redovno koristite SPF
  2. njegujte kožu ujutru i uveče
  3. koristite hidratantne i blage proizvode
  4. izbjegavajte pretjerano eksfoliranje
  5. vodite računa o ishrani i snu

Greške u njezi kože često su sitne i neprimjetne, ali dugoročno mogu značajno uticati na izgled kože. Uz pravilnu rutinu i dosljednost, moguće je usporiti znakove starenja i očuvati zdrav i blistav ten.

(Lepa i srećna/Mondo)

Tagovi

njega koža lice starenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA