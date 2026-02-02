Malo ko zna razliku između pjene za kupanje i gela za tuširanje, a važno je: Evo šta je bolje koristiti zimi

Saznajte koji su najbolji proizvodi za njegu kože zimi, zašto su kremasti gelovi bolji od pjene za kupanje i koje sastojke izbjegavati za optimalnu hidrataciju i zaštitu.

Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

Zimi je ključno koristiti proizvode koji čiste i intenzivno hidratišu kožu.

Kremasti gelovi i kupke bolji su izbor za suvu i osjetljivu kožu od pjena za kupanje.

Treba izbjegavati sulfate, alkohol i sintetičke mirise koji iritiraju i isušuju kožu.

Zimski period karakteriše hladan i suv vazduh koji negativno utiče na hidrolipidnu barijeru kože, izazivajući gubitak vlage i posljedičnu zategnutost, hrapavost i sklonost iritacijama. U takvim uslovima, pravilan izbor proizvoda za čišćenje tijela postaje ključan segment njege.

Često se postavlja pitanje o prednostima pjene za kupanje u odnosu na gel za tuširanje. Prema stručnjacima, odgovor leži u detaljnom razumjevanju sastava i mehanizma dejstva navedenih proizvoda, piše Ramat Home.

Razlika gela za tuširanje i pjene za kupanje

Iako se navedeni pojmovi u svakodnevnoj upotrebi često koriste kao sinonimi, postoji fundamentalna razlika između gelova za tuširanje i pene za kupanje. Pjene za kupanje, čija je primarna namena stvaranje obilne pjene, tipično sadrže visoku koncentraciju tenzida (surfaktanata), poput natrijum-lauril sulfata (SLS). Ovi sastojci deluju tako što uklanjaju prirodne lipide sa površine kože, što može dovesti do narušavanja njene zaštitne barijere.

S druge strane, proizvodi namijenjeni tuširanju mogu se klasifikovati u dvije osnovne kategorije. Tradicionalni gelovi za tuširanje odlikuju se gustom, gelastom konzistencijom i formulisani su za efikasno čišćenje, što ih čini pogodnim za masniji tip kože ili za upotrebu nakon fizičke aktivnosti.

Nasuprot njima, kremaste kupke ili gelovi imaju teksturu losiona i obogaćeni su hidratantnim sastojcima. Zbog toga predstavljaju znatno bolji izbor za njegu suve i osetljive kože, naročito tokom zimskih mjeseci.

Kupanje

Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

Hidratacija prioritet nege zimi

Prioritet zimske njege kože jeste suzbijanje isušivanja, što zahteva proizvode koji istovremeno čiste i intenzivno hrane. Dermatolozi preporučuju odabir formulacija bogatih hidratantnim sastojcima koji doprinose obnovi i očuvanju vlage. Pritom su ključne tri kategorije sastojaka: humektanti, emolijensi i okluzivi.

Humektanti, poput glicerina i hijaluronske kiseline, privlače molekule vode u površinski sloj kože (epidermis) i time obezbjeđuju trenutnu hidrataciju. Emolijensi, kao što su shea maslac, kakao maslac i biljna ulja (npr. kokosovo, bademovo), ispunjavaju intercelularne prostore u rožnatom sloju, čime se postiže glađa i mekša tekstura kože.

Blagi okluzivi poput ceramida formiraju zaštitni film na površini kože koji sprečava transepidermalni gubitak vode. Proizvodi koji sadrže uravnoteženu kombinaciju ovih sastojaka čiste kožu bez narušavanja njene prirodne hidrolipidne barijere.

Kupanje

Izvor: sergey kolesnikov/Shutterstock

Sastojci koje je preporučljivo izbjegavati

Pri odabiru optimalnog proizvoda za zimsku negu, jednako je važno poznavati sastojke koje je poželjno izbjegavati. U prvom redu to su agresivni surfaktanti iz grupe sulfata (SLS i SLES), koji uprkos stvaranju obilne pjene, mogu izazvati iritacije i dodatno isušivanje kože.

Preporučuje se izbjegavanje proizvoda koji sadrže alkohol i intenzivne sintetičke mirise, s obzirom na njihov potencijal da naruše osjetljivu kožnu barijeru. Preporučljivo je birati formulacije bez sulfata, parabena i ftalata. Kod izrazito osjetljive kože, prednost treba dati proizvodima bez mirisa ili onima s blagim, prirodnim aromama.

Tokom perioda niskih temperatura, za kožu je prikladniji izbor nježnog, kremastog gela za tuširanje u odnosu na pjenu za kupanje koja može imati isušujući efekat.