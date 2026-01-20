Kako su naše bake njegovale ljepotu? Savjeti za savršenu kožu, kosu i nokte

Bakini bjuti savjeti i danas savršeno djeluju – jednostavni su, jeftini i provjereno efikasni

Izvor: Shutterstock

Ovo su klasični beauty savjeti koje su naše bake primjenjivale svakodnevno, a koji i danas imaju smisla – za kožu, kosu, nokte i opšti osjećaj njegovanosti.

koje su naše bake primjenjivale svakodnevno, a koji i danas imaju smisla – za kožu, kosu, nokte i opšti osjećaj njegovanosti. Ovi savjeti ne traže velike budžete ni komplikovane procedure, već samo malo pažnje prema sebi.

U vremenu TikTok trendova, procedura njege kožekoje imaju po deset koraka, kao i seruma koji obećavaju čuda preko noći, često zaboravljamo ono što su naše bake znale bez marketinga i prije filtera.

One nisu imale police prepune proizvoda, ali su primjenjivale pravila koja su se prenosile generacijama i davale rezultate. Jednostavne navike, malo discipline i mnogo dosljednosti - neke stvari jednostavno ne treba mijenjati jer i dalje savršeno funkcionišu.

Zaštita kože i kose tokom spavanja danas je sve modernija, pa se preporučuje korišćenje svilenih jastučnica. Svila smanjuje trenje, pa kosa manje puca, a koža se manje bora tokom noći. Osim toga, svila prirodno hladi i pomaže koži da zadrži vlagu. Naše bake nisu baš uvijek imale svilene jastučnice, ali su koristile one od damasta sa veoma glatkom teksturom, a kosu su štitile kapicama ili mrežicama.

Takođe, kosu su stilizovale bez toplote. Umjesto "pegle" i "figara", koji su decenijama aktuelni, one su češće koristile viklere i "krpice" ili plele pletenice, zahvaljujući čemu je kosa zadržavala snagu i elastičnost. Rezultat je možda zahtijevao malo strpljenja, ali kosa je bila zdravija i sjajnija.

Topla kupka prije spavanja bila je ritual, a ne luksuz. Opuštala je tijelo, smirivala misli i pripremala organizam za kvalitetan san. Danas znamo da je to jedan od najjednostavnijih načina da se poboljša noćni odmor.

Zaštita od sunca bila je nepisano pravilo. Šeširi, boravak u hladu i kasnije kreme sa zaštitnim faktorom čuvali su kožu od prijevremenog starenja. Ovo je vjerovatno najvažniji antiejdž savjet koji postoji.

Odlazak kod frizera bio je redovan, čak i kada se kosa samo blago skraćuje. Zdravi krajevi i oblikovana frizura daju osjećaj sređenosti bez mnogo truda.

Rutina šminkanja bila je svedena. Nekoliko provjerеnih proizvoda korišćeno je godinama, bez stalnog eksperimentisanja.

žena maže ruž

Izvor: Shutterstock

Većina žena imala je jednu, prepoznatljivu nijansu ruža za usne. Taj "potpis" je davao karakter i trenutno osvježavao lice, čak i bez ostale šminke.

Uredni nokti su se podrazumijevali. Bez obzira na to da li je lak bio proziran ili u nježnoj ružičastoj nijansi, ruke su uvijek izgledale njegovano. Nije toliko bio važan savršen manikir koliko već čistoća i urednost.

Krema za ruke se nanosila svake večeri. Ruke su prve koje odaju godine, a redovna hidratacija ih održava mekim i mladolikim. Često su se preko noći nosile i tanke pamučne rukavice.

Za kućne poslove su se obavezno nosile gumene rukavice. Ova jednostavna navika čuva kožu od isušivanja, hemikalija i iritacija.

Izvor: Shutterstock

Lijepo su se oblačile i kada nema posebnog povoda. Ta navika je podizala raspoloženje i samopouzdanje, bez obzira na okolnosti.

Dovoljno sna se nije dovodilo u pitanje. Rani odlazak u krevet i jutarnje buđenje činili su da lice izgleda odmorno i svježe.

žena u peškiru

Izvor: Shutterstock

Hidratacija cijelog tela bila je svakodnevna navika. Losion, ulje ili mlijeko za tijelo nanosili su se redovno, posebno poslije kupanja.

Parfem prije spavanja bio je mali lični ritual. Diskretan miris na koži ili jastuku stvarao je osjećaj mira i ženstvenosti, ali i pomagao u opuštanju.

Šminka se uvijek skidala prije spavanja. Bez izuzetka. Koža noću mora da diše i da se obnavlja.

Soda bikarbona se povremeno koristila za osvježavanje osmijeha, umjereno i bez pretjerivanja, kao dodatak redovnoj oralnoj higijeni.

(Lepa i srećna/Mondo)