Posne puslice od samo 3 sastojka: Toliko su dobre da nećete povjerovati da nisu od jaja

Isprobajte recept za posne puslice koje su toliko dobre da nećete povjerovati da nisu od jaja. Prave se od samo 3 sastojka.

Izvor: Shutterstock

U vreijme posta često tražimo slatkiše koji su lagani, a ipak ukusni i vizuelno privlačni. Ove posne puslice prave se od samo tri sastojka - akvafabe, šećera u prahu i limunovog soka, a rezultat je vazdušasta i hrskava poslastica koja se topi u ustima.

Bez jaja, mlijeka ili drugih životinjskih sastojaka, savršene su za sve koji poste, ali i za one koji žele jednostavan i brz desert.

Njihova priprema je jednostavna, a izgled i ukus će impresionirati svakoga. Super su uz čaj, kafu ili čak kao desert za posebne prilike.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: poslastica

Porcije/Količina: 20–25

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

120 ml akvafabe (tečnost iz konzerve leblebija)

220 g šećera u prahu

nekoliko kapi limunovog soka

Priprema:

1. korak: Priprema akvafabe

Mutite akvafabu dok ne zapjeni. Dodajte nekoliko kapi limunovog soka i nastavite da mutite još oko 10 minuta, dok ne dobijete čvrstu i sjajnu pjenu.

Koristite hladnu akvafabu: Da bi puslice dobile stabilnu strukturu, akvafabu držite u frižideru prije mućenja. Hladna tečnost bolje zadržava vazduh i stvara čvršću pjenu.

2. korak: Dodavanje šećera

Postepeno dodajte šećer u prahu, kašiku po kašiku, stalno muteći.

3. korak: Oblikovanje puslica

Kada dobijete čvrst i sjajan šam, kašikom ili špricem formirajte male puslice na plehu obložen papirom za pečenje.

4. korak: Sušenje u rerni

Sušite puslice u prethodno zagrejanoj rerni na 100 stepeni, oko 2 sata. Držite ih na oku, svaka rerna se razlikuje.

5. korak: Hlađenje

Kada završite pečenje, ostavite puslice u rerni dok se rerna potpuno ne ohladi kako bi se dobro osušile.