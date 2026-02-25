Posne puslice od samo 3 sastojka: Toliko su dobre da nećete povjerovati da nisu od jaja

Isprobajte recept za posne puslice koje su toliko dobre da nećete povjerovati da nisu od jaja. Prave se od samo 3 sastojka.
U vreijme posta često tražimo slatkiše koji su lagani, a ipak ukusni i vizuelno privlačni. Ove posne puslice prave se od samo tri sastojka - akvafabe, šećera u prahu i limunovog soka, a rezultat je vazdušasta i hrskava poslastica koja se topi u ustima.
Bez jaja, mlijeka ili drugih životinjskih sastojaka, savršene su za sve koji poste, ali i za one koji žele jednostavan i brz desert.
Njihova priprema je jednostavna, a izgled i ukus će impresionirati svakoga. Super su uz čaj, kafu ili čak kao desert za posebne prilike.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: poslastica
Porcije/Količina: 20–25
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: oko 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 120 ml akvafabe (tečnost iz konzerve leblebija)
- 220 g šećera u prahu
- nekoliko kapi limunovog soka
Priprema:
1. korak: Priprema akvafabe
Mutite akvafabu dok ne zapjeni. Dodajte nekoliko kapi limunovog soka i nastavite da mutite još oko 10 minuta, dok ne dobijete čvrstu i sjajnu pjenu.
Da bi puslice dobile stabilnu strukturu, akvafabu držite u frižideru prije mućenja. Hladna tečnost bolje zadržava vazduh i stvara čvršću pjenu.
2. korak: Dodavanje šećera
Postepeno dodajte šećer u prahu, kašiku po kašiku, stalno muteći.
3. korak: Oblikovanje puslica
Kada dobijete čvrst i sjajan šam, kašikom ili špricem formirajte male puslice na plehu obložen papirom za pečenje.
4. korak: Sušenje u rerni
Sušite puslice u prethodno zagrejanoj rerni na 100 stepeni, oko 2 sata. Držite ih na oku, svaka rerna se razlikuje.
5. korak: Hlađenje
Kada završite pečenje, ostavite puslice u rerni dok se rerna potpuno ne ohladi kako bi se dobro osušile.