Najbolji način da pripremite batat: Spolja će biti karamelizovan, a iznutra mekan i sladak

Isprobajte najbolji način za pripremu batata. Iznutra će biti mekan i sladak, a spolja karamelizovan.
Batat je poznat po svojoj prirodnoj slatkoći i bogatom ukusu, ali pravi efekat dobija tek kada se pripremi na pravi način. Jedan od najjednostavnijih, a ujedno i najboljih načina jeste pečenje u rerni, koje omogućava da se prirodni šećeri u batatu karamelizuju. Tako dobijate spolja blago hrskavu i tamniju koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i kremasta.
Zanimljivo je da za ovakav rezultat nisu potrebni nikakvi dodatni zaslađivači ili posebni sastojci. Dovoljni su batat, maslinovo ulje i osnovni začini, dok ostatak posla odrađuje toplota iz rerne.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: prilog / zdravi obrok
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Vrijeme pripreme: oko 10 minuta
Vrijeme pečenja: oko 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- batat
- ekstra djevičansko maslinovo ulje
- so
- svježe mljeveni crni biber
Priprema:
1. korak: Priprema rerne
Rernu zagrijte na oko 190 stepeni kako bi bila spremna za pečenje.
2. korak: Sječenje batata
Batat operite i po želji oljuštite, a zatim ga presjecite uzduž na polovine.
3. korak: Začinjavanje
Svaku polovinu premažite maslinovim uljem sa obe strane. Posolite i pobiberite po ukusu.
4. korak: Priprema za pečenje
Poređajte polovine batata na pleh obložen papirom za pečenje, tako da isječena strana bude okrenuta nadole. Na taj način će površina koja dodiruje pleh dobiti lijepu karamelizovanu koricu.
5. korak: Pečenje
Pecite oko 45–50 minuta, dok batat ne postane veoma mekan i dok donja strana ne dobije tamniju, karamelizovanu boju. Pred kraj pečenja povremeno provjerite da ne bi počeo da zagorijeva.
Ako pečete više komada odjednom, trudite se da budu približno iste veličine. Tako će se ravnomjerno ispeći i svi će biti gotovi u isto vrijeme.