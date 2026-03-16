Evo kako da napravite vazdušaste američke palačinke baš kao iz filmova, po ovom orginalnom receptu.

Izvor: Shutterstock

Američke palačinke su poznate po svojoj mekanoj i vazdušastoj teksturi, zbog čega se razlikuju od klasičnih tankih palačinki na koje smo navikli.

Deblje su, punijeg ukusa i najčešće se serviraju složene jedna na drugu, prelivene sirupom ili medom. Upravo zbog toga su postale simbol doručka u mnogim američkim filmovima i serijama.

Dobra vijest je da se ove palačinke vrlo lako pripremaju kod kuće. Potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat su mekane i mirisne palačinke koje se odlično slažu sa raznim dodacima poput voća, čokolade ili kikiriki putera.

Osnovne informacije

Kuhinja: američka

Tip jela: slatko tijesto

Porcije/Količina: oko 10–12 palačinki

Vrijeme pripreme: oko 15 minuta

Vrijeme pečenja: oko 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za palačinke:

200 g brašna

1 i po kašičica praška za pecivo

1 kašika smeđeg ili žutog šećera

prstohvat soli

3 jaja

30 g otopljenog putera

200 ml mleka

malo ulja za tiganj

Za serviranje:

javorov sirup ili med

dodaci po želji: borovnice, čokoladne mrvice, kikiriki puter, džem ili komadići voća

Priprema:

1. korak: Priprema tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i prstohvat soli. U sredini napravite malo udubljenje, zatim dodajte jaja, otopljeni puter i mlijeko. Sve dobro umutite žicom ili mikserom dok ne dobijete glatku i gustu smjesu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.

Vidi opis Originalni recept za američke palačinke: Vazdušaste i debeljuškaste, baš kao one iz filmova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Zagrijavanje

U tiganju zagrijte malo ulja i komadić putera na srednjoj temperaturi. Kada se puter otopi i počne blago da pjeni, sipajte manju količinu tijesta i formirajte krug prečnika oko 8 centimetara.

Ostavite smjesu da kratko odstoji Ako smjesu ostavite da odstoji 5–10 minuta prije pečenja, prašak za pecivo će početi da djeluje i palačinke će biti još mekše.

3. korak: Pečenje

Pecite palačinku oko jedan do dva minuta, dok se na površini ne pojave mali mehurići. Zatim je okrenite i pecite još oko minut sa druge strane. Ponovite postupak dok ne potrošite svu smjesu, a gotove palačinke slažite jednu na drugu.

4. korak: Serviranje

Servirajte ih dok su tople i prelijte javorovim sirupom ili medom, a po želji dodajte voće, čokoladu ili druge omiljene dodatke.