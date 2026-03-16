Originalni recept za američke palačinke: Vazdušaste i debeljuškaste, baš kao one iz filmova

Evo kako da napravite vazdušaste američke palačinke baš kao iz filmova, po ovom orginalnom receptu.
Američke palačinke su poznate po svojoj mekanoj i vazdušastoj teksturi, zbog čega se razlikuju od klasičnih tankih palačinki na koje smo navikli.
Deblje su, punijeg ukusa i najčešće se serviraju složene jedna na drugu, prelivene sirupom ili medom. Upravo zbog toga su postale simbol doručka u mnogim američkim filmovima i serijama.
Dobra vijest je da se ove palačinke vrlo lako pripremaju kod kuće. Potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat su mekane i mirisne palačinke koje se odlično slažu sa raznim dodacima poput voća, čokolade ili kikiriki putera.
Osnovne informacije
Kuhinja: američka
Tip jela: slatko tijesto
Porcije/Količina: oko 10–12 palačinki
Vrijeme pripreme: oko 15 minuta
Vrijeme pečenja: oko 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za palačinke:
- 200 g brašna
- 1 i po kašičica praška za pecivo
- 1 kašika smeđeg ili žutog šećera
- prstohvat soli
- 3 jaja
- 30 g otopljenog putera
- 200 ml mleka
- malo ulja za tiganj
Za serviranje:
- javorov sirup ili med
- dodaci po želji: borovnice, čokoladne mrvice, kikiriki puter, džem ili komadići voća
Priprema:
1. korak: Priprema tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, šećer i prstohvat soli. U sredini napravite malo udubljenje, zatim dodajte jaja, otopljeni puter i mlijeko. Sve dobro umutite žicom ili mikserom dok ne dobijete glatku i gustu smjesu bez grudvica. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolji za ovaj recept.
2. korak: Zagrijavanje
U tiganju zagrijte malo ulja i komadić putera na srednjoj temperaturi. Kada se puter otopi i počne blago da pjeni, sipajte manju količinu tijesta i formirajte krug prečnika oko 8 centimetara.
Ako smjesu ostavite da odstoji 5–10 minuta prije pečenja, prašak za pecivo će početi da djeluje i palačinke će biti još mekše.
3. korak: Pečenje
Pecite palačinku oko jedan do dva minuta, dok se na površini ne pojave mali mehurići. Zatim je okrenite i pecite još oko minut sa druge strane. Ponovite postupak dok ne potrošite svu smjesu, a gotove palačinke slažite jednu na drugu.
4. korak: Serviranje
Servirajte ih dok su tople i prelijte javorovim sirupom ili medom, a po želji dodajte voće, čokoladu ili druge omiljene dodatke.