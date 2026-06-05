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Šta u junu da uradite sa orhidejom: Sipajte ovo u saksiju i gledajte kako cvjetovi samo bujaju

Šta u junu da uradite sa orhidejom: Sipajte ovo u saksiju i gledajte kako cvjetovi samo bujaju

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Ako u kući imate orhideju, ovo sipajte u saksiju tokom juna... Pupoljci će bujati, cvjetaće do kraja ljeta!

Orhideja u junu traži negu da bi više cvjetala Izvor: Shutterstock

Ukoliko volite orhideje, ne propustite tretman ovog mjeseca, jer je jun je jedan od najvažnijih perioda za njegu ove romantične biljke. Tada je biljka u vrhuncu cvjetanja, tako da pravilna nega ne samo da može produžiti lijepotu cvijeta već i stimulisati ponovno cvjetanje ovog ljeta.

Zalivanje i đubrenje

Prema riječima stručnjaka, orhidejama je potrebno češće zalivanje kako vrijeme postaje toplije, jer se supstrat znatno brže suši. Istovremeno, važno je ne pretjerati sa zalivanjem biljke kako bi se sprečilo truljenje korijena. Potrebe za vodom možete odrediti po boji korijena: srebrnasta nijansa ukazuje na nedovoljnu vlagu, dok zelena nijansa ukazuje na dovoljnu vlagu.

Redovno đubrenje orhideja specijalizovanim đubrivom baš za ovo cvijeće se takođe preporučuje u junu. Đubrivo treba primjenjivati svake dve do četiri nedelje tokom aktivne sezone rasta kako bi se podržalo formiranje novih pupoljaka i zdrav razvoj biljke.

Orezivanje i zaštita od toplote

Za orhideje, stručnjaci preporučuju lagano orezivanje nakon glavnog perioda cvjetanja. Rezanje iznad uspavanog pupoljka na zelenom dijelu cvetne stabljike može stimulisati novi rast i ponovno cvjetanje.

U galeriji ispod pogledajte najljepše vrste orhideja!

Još jedan važan zahtjev je dobra cirkulacija vazduha. Iako orhideje preferiraju vlažno okruženje, potrebno im je stalno kretanje vazduha kako bi se spriječile gljivične bolesti. Najbolje ih je postaviti blizu prozora sa odgovarajućim osvetljenjem, ali ne direktnom sunčevom svjetlošću.

Baštovanima se takođe savjetuje da redovno provjeravaju svoje biljke zbog znakova toplotnog stresa. Ako listovi ili stabljike počnu da se suše ili opečene, oštećene dijelove treba ukloniti, a orhideju premjestiti na hladnije mjesto.

Trik da više cvjeta

Praćenje ovih jednostavnih pravila u junu će pomoći biljci da ostane zdrava i značajno povećati šanse za ponovno cvjetanje u narednim mjesecima.

Ono što može dodatnu pomoći orhideji da raste i cveta jeste prirodno đubrenje. Zalijte je vodom u kojoj je bio potopljen pirinač. Ne vodom u kojoj ste skuvali pirinač, već u kojoj je samo prenoćio potopljen. ovo će orhideji dati dodatne hranljive materije.

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Tagovi

orhideje cvijeće biljke

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