Da li se gradi novo svjetsko čudo? Zgrada od 240 miliona evra ne liči ni na šta što ste do sada vidjeli

Vrijedna oko 240 miliona evra, ova futuristička građevina u Holandiji mogla bi da promijeni način na koji živimo u gradovima i dijelimo prostor sa prirodom.

Izvor: YouTube/ROOM Diseño

Ako ste ikada putovali sjeverom Evrope, vjerovatno ste zapazili prepoznatljivu skandinavsku estetiku. Minimalistički stil, veliki prozori bez zavjesa i funkcionalno uređeni prostori postali su simbol ovog dijela kontinenta. Ipak, u Roterdamu sada nastaje građevina koja bi mogla da privuče pažnju cijelog svijeta.

Roterdam se već decenijama smatra jednim od najinovativnijih evropskih gradova kada je riječ o savremenoj arhitekturi. Od čuvenih Kubus kuća do futurističkog Muzeja Boijmans van Beuningen, ovaj grad neprestano pomijera granice modernog dizajna.

U novom naselju Vaterkant, na obali rijeke Mas, uskoro bi trebalo da se uzdigne spektakularna građevina vrijedna približno 240 miliona evra, za koju se očekuje da postane novi simbol grada.

Zelena građevina neobičnog oblika

Projekat je osmislio holandski arhitektonski studio MVRDV, pobjednik međunarodnog konkursa Rotterdam ROCKS!. Zgrada će biti prvo sjedište koncepta Shift Embassy, inicijative čiji je cilj da održivost učini vidljivijom, opipljivijom i razumljivijom široj javnosti.

Novo gradsko područje obuhvataće oko 3.750 stanova, škole, restorane, kancelarije, kulturne sadržaje, sportski kampus, novu željezničku stanicu i veliki park prilagođen klimatskim promjenama i rastu nivoa mora.

U samoj zgradi nalaziće se izložbeni i istraživački prostori, konferencijske sale, kao i različiti gastronomski sadržaji.

Park koji se uzdiže iznad rijeke

Umjesto klasične betonske građevine, arhitekte su osmislile svojevrsni vještački pejzaž koji će se uzdizati iznad obale rijeke Mas.

Zelena zgrada u Roterdamu - Rotterdam ROCKS! Izvor: YouTube/ROOM Diseño

Spoljašnjost će biti ispunjena terasama, šetalištima, restoranima, kafićima i vidikovcima. Njena površina stvaraće stanište za biljke, insekte i druge vrste, prikupljaće kišnicu, obezbjeđivati hlad i doprinositi poboljšanju lokalne mikroklime.

Grad i priroda postaju jedno

U središtu projekta nalazi se koncept Biotopia, vizija prema kojoj gradovi više nisu odvojeni od prirode, već postaju njen sastavni dio.

Arhitekte se nisu zadovoljile samo zelenim krovovima i ponekim ukrasnim drvetom. Njihova namjera je da pokažu kako i same zgrade mogu aktivno da učestvuju u gradskom ekosistemu i doprinesu održivijoj budućnosti.

Zbog neobičnog oblika, Rotterdam ROCKS! biće građevina koju će biti teško ne primijetiti. Za jedne će predstavljati arhitektonsko remek-djelo, dok će je drugi možda smatrati previše smjelom. Jedno je, ipak, sigurno. Nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

(MONDO)