Kada je napolju vruće, napravite tortilje sa cezar salatom: Lagane su, zasitne i spremne za samo 25 minuta

Kada je vruće, tortilje sa cezar salatom su savršen izbor. Brzo i lako se spremaju, a istovremeno su lagane i zasitne.
Kada temperature porastu, rijetko kome prija da provodi mnogo vremena pored šporeta. Tada najviše prijaju lagani obroci koji se brzo pripremaju, zasite bez osjećaja težine i mogu da se ponesu na posao.
Tortilje punjene cezar salatom upravo su jedan od takvih recepata – sočna piletina, hrskava zelena salata, kremasti dresing i hrskavi krutoni umotani u mekanu tortilju čine ukusan obrok koji je gotov za manje od pola sata. Odličan su izbor za ljetnji ručak ili večeru kada želite nešto lagano, a zasitno.
Sastojci:
4 tortilje
300 g miksa salate
300 g pilećeg filea
100 g parmezana
5 kašika majoneza
5 kašika grčkog jogurta
2 fileta inćuna, po želji
1 čen belog luka
sok od 1/2 limuna
1 šaka svježeg peršuna
krutoni
maslinovo ulje
so, biber i začin za piletinu po ukusu
Priprema:
Pileći file isijecite na manje komade. Začinite solju, biberom i začinom za piletinu, pa ga kratko ispecite na malo maslinovog ulja dok ne dobije zlatnu koricu.
U činiji sjedinite majonez sa jogurtom, inćunima, izgnječenim bijelim lukom, sok od limuna i polovinom rendanog parmezana. Dodajte sitno sjeckani peršun, promiješajte i po potrebi začinite solju i biberom.
Tortilje kratko zagrijte u suvom tiganju ili mikrotalasnoj kako bi bile mekše i lakše za uvijanje.
Salatu operite, dobro osušite i prelijte je pripremljenim dresingom, dodajte malo maslinovog ulja i lagano promiješajte.
Na sredinu svake tortilje rasporedite cezar salatu, dodajte komade piletine, krutone i ostatak parmezana.
Savijte bočne strane tortilje, čvrsto je urolajte i odmah poslužite. Po želji je možete presjeći ukoso na pola radi ljepšeg serviranja.
(Stvar ukusa/Mondo)