Kada je napolju vruće, napravite tortilje sa cezar salatom: Lagane su, zasitne i spremne za samo 25 minuta

Kada je vruće, tortilje sa cezar salatom su savršen izbor. Brzo i lako se spremaju, a istovremeno su lagane i zasitne.

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Kada temperature porastu, rijetko kome prija da provodi mnogo vremena pored šporeta. Tada najviše prijaju lagani obroci koji se brzo pripremaju, zasite bez osjećaja težine i mogu da se ponesu na posao.

Tortilje punjene cezar salatom upravo su jedan od takvih recepata – sočna piletina, hrskava zelena salata, kremasti dresing i hrskavi krutoni umotani u mekanu tortilju čine ukusan obrok koji je gotov za manje od pola sata. Odličan su izbor za ljetnji ručak ili večeru kada želite nešto lagano, a zasitno.

Sastojci:

4 tortilje

300 g miksa salate

300 g pilećeg filea

100 g parmezana

5 kašika majoneza

5 kašika grčkog jogurta

2 fileta inćuna, po želji

1 čen belog luka

sok od 1/2 limuna

1 šaka svježeg peršuna

krutoni

maslinovo ulje

so, biber i začin za piletinu po ukusu

Priprema:

Pileći file isijecite na manje komade. Začinite solju, biberom i začinom za piletinu, pa ga kratko ispecite na malo maslinovog ulja dok ne dobije zlatnu koricu.

U činiji sjedinite majonez sa jogurtom, inćunima, izgnječenim bijelim lukom, sok od limuna i polovinom rendanog parmezana. Dodajte sitno sjeckani peršun, promiješajte i po potrebi začinite solju i biberom.

Dodatni savjet: Tortilje kratko zagrijte u suvom tiganju ili mikrotalasnoj kako bi bile mekše i lakše za uvijanje.

Salatu operite, dobro osušite i prelijte je pripremljenim dresingom, dodajte malo maslinovog ulja i lagano promiješajte.

Na sredinu svake tortilje rasporedite cezar salatu, dodajte komade piletine, krutone i ostatak parmezana.

Savijte bočne strane tortilje, čvrsto je urolajte i odmah poslužite. Po želji je možete presjeći ukoso na pola radi ljepšeg serviranja.

(Stvar ukusa/Mondo)