Japanski manikir postaje veliki trend u nezi noktiju. Otkrijte zašto ga je odabrala i Kejt Midlton i kako ovaj tretman jača nokte bez laka.

Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Japanski manikir njeguje nokte bez upotrebe laka.

Tretman jača nokte i daje im prirodan sjaj.

Ovu tehniku nosila je i Kejt Midlton na Vimbldonu.

Dok su mnogi na ovogodišnjem Vimbldonu komentarisali modna izdanja zvanica, ljubiteljima ljepote nije promakao jedan suptilan detalj na rukama princeze od Velsa Kejt Midlton. Umjesto klasičnog laka, njeni nokti izgledali su prirodno, njegovano i blistavo, zahvaljujući tretmanu poznatom kao japanski manikir.

Ova tehnika posljednjih mjeseci privlači sve veću pažnju žena koje žele da oporave nokte nakon čestog korišćenja gelova i trajnog laka, a da pritom zadrže uredan i elegantan izgled.

Šta je japanski manikir?

Za razliku od klasičnog manikira, japanski manikir ne podrazumijeva nanošenje laka. Njegov cilj nije da prekrije nokat, već da ga ojača i nahrani prirodnim sastojcima.

Tokom tretmana u nokatnu ploču utrljava se pasta bogata keratinom, pčelinjim voskom i vitaminima, a zatim se nanosi fini mineralni prah koji zatvara hranljive sastojke u noktu. Na taj način nokti postaju čvršći, otporniji i dobijaju prirodan, biserni sjaj bez potrebe za lakiranjem.

Zašto je ova tehnika sve popularnija?

Posljednjih godina sve više žena okreće se tretmanima koji njeguju prirodne nokte umjesto da prikrivaju njihova oštećenja. Česta upotreba trajnog laka i gela može da oslabi nokatnu ploču, pa su periodi oporavka gotovo neizbježni.

Japanski manikir upravo zato predstavlja drugačiji pristup – fokus je na obnavljanju i jačanju noktiju, bez agresivnih hemikalija i sintetičkih premaza.

Vidi opis Manikir Kejt Midlton privukao je pažnju: Nokti izgledaju prefinjeno, a ujedno se i obnavljaju Kejt Midlton nosi japanski manikir Kejt Midlton nosi japanski manikir Kejt Midlton nosi japanski manikir Kejt Midlton nosi japanski manikir Kejt Midlton nosi japanski manikir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Savršeno se uklapa u trend prirodne ljepote

Minimalistička estetika i njegovan izgled već neko vrijeme dominiraju svijetom ljepote, a japanski manikir savršeno prati taj trend. Umjesto upadljivih boja, u prvi plan dolaze zdravi, sjajni i uredni nokti.

Takav izbor odlično se uklapa i u stil Kejt Midlton, koja je poznata po elegantnom i nenametljivom izgledu. Princeza od Velsa već godinama daje prednost prirodnim ritualima njege, pa nije iznenađenje što je upravo ovaj tretman izabrala kao alternativu klasičnom lakiranju.

Diskretan luksuz koji ne izlazi iz mode

Japanski manikir postaje jedan od najtraženijih tretmana među ženama koje žele uredne nokte bez čestog lakiranja. Umjesto intenzivnih boja, naglasak je na zdravlju, prirodnom sjaju i dugotrajnoj njezi, zbog čega se sve češće povezuje sa estetikom takozvanog tihog luksuza - stilom koji stavlja kvalitet i njegu ispred upadljivih trendova.

(Lepa i srećna/Mondo)