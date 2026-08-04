Avgust nosi čaroliju na nebu: Spremite spisak želja za kišu meteora

Perseidi donose sjajne meteore, a pomračenje Sunca dodatno obogaćuje avgustovske noći, a na kraju, dolazi i do pomračenja Mjeseca.

Izvor: Shutterstock/Matic Stojs Lomovsek

Nebo iznad nas, naročito noću, nosi posebnu i zanimljivu priču, naročito vedrim danima kada je moguće golim okom vidjeti veliki broj zvijezda, a još je zanimljivije kada pratite jedan od najljepših prirodnih fenomena na nebu - kišu meteora.

I ovog avgusta, u noći između 12. i 13. na nebu će biti veliki broj zvjezdica čiji pad možete pratiti i golim okom, a u jednom satu, nebo će obasjati i do stotiju Perseida.

Preporučuje se da Kišu meteora pratite od 23 sata uveče, pa sve do pred zoru. Prema podacima NASA, tokom vrhunca aktivnosti Perseida moguće je videti i do 100 meteora na sat.

Španci su i ove godine miljenici i imaće najbolji položaj za praćenje zvijezda, ali je nezahvalno i žaliti se u ostalim dijelovima Evrope. S obzirom da će biti za vreme faze Mladog mjeseca, mjesečina neće ometati praćenje.

Kako nastaju Perseidi?

Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz oblak sitnih komadića leda i stijena, koje je za sobom ostavila kometa Svift-Tatl, koja je posljednji put prošla u blizini Zemlje 1992. godine. Oni izgledaju kao da dolaze iz pravca sazvježđa Perseja na sjevernom nebu, a lako ga je pronaći na nebu jer prati prepoznatljiviu Kasiopeju.

Dostižu maksimum između 11. i 13. avgusta, kada Zemlja prolazi kroz najgušći i najprašnjaviji dio ovog oblaka čestica. Tokom godina bez mjesečine broj vidljivih meteora djeluje veći, dok u godinama pojačane aktivnosti, poput 2016, može dostići čak 150 do 200 meteora na sat.

Tipičan meteoroid Perseida (tako se naziva dok je još u svemiru) kreće se brzinom od oko 214.365 kilometara na sat, a nakon što uđe u Zemljinu atmosferu, postaje meteor. Kako je većina Perseida izuzetno mala, približno veličine zrna pijeska, njeni fragmenti ne dolaze do tla, a ukoliko se to imak dogodi, tada se naziva meteorit.

Perseidi dostižu temperature veće od 1.650 stepeni Celzijusa dok prolaze kroz atmosferu. Tokom leta sabijaju i zagrijavaju vazduh ispred sebe, zbog čega stvaraju sjajne svjetlosne tragove. Većina fragmenata postaje vidljiva na visini od oko 97 kilometara iznad Zemljine površine.

Avgust - mjesec spektakla na nebu

Tokom avgusta, na nebu će se dogoditi više spektakularnosti. Kiši meteora prethodiće pomračenje Sunca - 12. avgusta, kod nas će biti vidljivo delimično pomračenje. Početak pomračenja je nešto poslije 19 sati, a maksimum se očekuje kroz sat vremena, oko 20 sati, pa ukoliko birate da tog dana budete u prirodi, pozicionirajte se da odmah utonete u praćenje zvijezda.

Preporuka stručnjaka je da pomračenje Sunca nikako ne pratite bez zaštitnih, specijalnih naočara. Direktno gledanje kroz teleskop ili durbin se ne preporučuje.

Posmatrači u Španiji će, prvi put nakon 70 godina imati priliku da gledaju potpuno pomračenje Sunca i iskuse 96 sekundi potpunog mraka, pola sata pre pravog zalaska sunca.

Krajem avgusta, tačnije 28., uslijediće i djelimično pomračenje Mjeseca. Zemljina senka prekriće 96 odsto Mjesečevog diska, a ovaj fenomen je poznat i kao "skoro krvavi Mjesec". Kako je to poslednji pun mjesec tokom ljeta, on se naziva i Jesetrin Mjesec.

Takođe, početkom avgusta, Mesec će se na jutarnjem nebu sresti sa šest planeta Sunčevog sistema: Neptunom, Saturnom, Uranom, Marsom, Merkurom i Jupiterom, što će golim okom biti izazovno za uočavanje.

Pa, možemo vam samo preporučiti da zabilježite datume, izaberete lokaciju sa koje ćete pratiti, i načinite spisak želja za sve te "zvijezde padalice".

(EUpravo zato)