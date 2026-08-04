Savjeti za vozače tokom velikih vrućina: Ove predmete ne ostavljajte u vozilu, gume nisu jedine u problemu

Poseban oprez tokom toplotnog talasa se savjetuje vozačima kako zbog bezbjednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara.

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Velike vrućine su pogodile region, a najviše temperature se očekuju od 5. do 8. avgusta. Preporučuje se boravak u rashlađenim prostorijama i unošenje dovoljno tečnosti, te će klime, ventilatori i lepeze mnogima biti glavni saveznici.

Ipak, poseban oprez se savetuje vozačima kako zbog bezbjednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara, navodi se u saopštenju AMSS.

Tokom velikih vrućina u vozilu ne treba ostavljati predmete koji mogu lako da se zapale.

"Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost - providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Takođe, izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti, duža putovanja i prelazak granica organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahtijeva dodatni oprez, jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbjednost za volanom", savjet je AMSS-a.

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Šta najviše strada na automobilu tokom vrućina?

Prve na udaru su, naravno, gume, koje su najizloženije ljeti, naročito prilikom dužih putovanja kao što je odlazak na godišnji odmor.

Ako je guma stara, visoke temperature ozbiljno prete njenom fizičkom stanju, naročito ako je nepropisno napumpana. Većina eksplozija guma događa se upravo u ljetnjim mjesecima, a pogrešan pritisak izaziva preterano trošenje, ali i dodatno zagrijavanje guma.

Uprkos tome, najviše stradaju akumulatori.

Kako zaštititi automobil od vrućina? Korisno je imati presvlake na sjedištima, a najbolje je automobil parkirati u hladu, kad god je to moguće. Najkorisnija stvar koju možete da kupite je štitnik od sunca kojim ćete zakloniti šoferšajbnu kada je auto parkiran. Gdje možete, ostavite i malo odškrinute prozore. To sprečava zagrijavanje kabine vozila, a da bi se izbjeglo pregrijavanje guma neophodno je da su naduvane na odgovarajući pritisak.

Oni su posebno izloženi riziku ljeti jer nemaju hlađenje, a uz vrućinu napolju dodatno se zagrijavaju punjenjem i pražnjenjem - tada elektrolit u akumulatoru može ispariti što će ostaviti elektrode izloženim i ubrzati proces stvaranja naslaga. Pritom, ljeti mnogo više opterećujemo razne dijelove vozila, počevši od klime zbog čega alternator može biti opterećen do nivoa koji onemogućava punjenje akumulatora, prenosi Jutarnji list.

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Rashladna tečnost motora ključna je za njegovo hlađenje, a motor bez vode može, baš poput čovjeka, bukvalno da umre na visokim temperaturama. Pritom nisu uzrok duga putovanja - motor će se prije pregrijati dok stoji u gužvi i radi na leru uz visoku temperaturu vazduha napolju nego u vožnji. Još je gore ako je rashladni sistem oštećen pa rashladna tečnost negdje curi.

Zimi je motorno ulje ključno za što bolje podmazivanje prilikom hladnog starta, no visoke temperature su te koje kvalitativno uništavaju i degradiraju ulje bilo da je riječ o pregrejavanju motora ili bržoj vožnji auto-putem kada se ulje više grije. Na visokim temperaturama opterećeni su i svi drugi sistemi poput kočnica, kvačila i elektronike, a čak je i gorivo ređe i brže isparava, pa može porasti i potrošnja.

Direktno i jako UV zračenje djeluje na lakirane limene površine jednako kao i na vašu kožu – isušuje lak i zagrijava ga, što može izazvati njegovo pucanje. Uz to izbjeljuje boje, a isto se događa u unutrašnjosti automobila gdje temperatura dodatno raste zbog efekta staklene bašte. UV zraci uništavaju boje, naročito na tamnim kao i osetljivim materijalima poput kože, a mogu izazvati i sušenje i pucanje plastike.

(EUpravo zato/AMSS/Jutarnji list)