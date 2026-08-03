Od ismijavanog čudaka iz štale do milijardera: Kako je Henri Ford stvorio imperiju, a zatim umalo sve uništio

Od ismijavanog sanjara iz štale do tvorca automobilske imperije, Henri Ford je modelom T zauvijek promijenio svijet. Ipak, iza genijalnog uma krila se i prilično mračna strana.

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Henri Ford radio je 10 sati dnevno kao glavni inženjer kompanije Edison Illuminating Compani za 11 dolara sedmično, a kada bi se vratio kući, često je radio do ponoći u svojoj štali, pokušavajući da izmisli novu vrstu motora.

Njegov otac je verovao da momak gubi vrijeme, komšije su šaputale da je sasvim lud, niko nije vjerovao da će iz njegovih ruku izaći išta vredno... Niko, osim njegove žene...

Pomagala mu je dan i noć! Bila je u stanju da nekoliko sati drži petrolejku iznad njegove glave. I ruke su joj postajale plave, zubi su joj cvokotali od hladnoće, neprestano se prehlađivala, ali... Ona je toliko vjerovala u svog muža!

Godinama kasnije, iz štale se začula buka. Komšije su vidjele "ludaka" i njegovu suprugu kako se voze putem u kolima bez konja.

Kada su ga jednom prilikom intervjuisali, novinari su pitali Forda ko bi volio da bude u sljedećem životu, a on je jednostavno odgovorio: "Bilo ko, samo da pored mene opet bude moja supruga."

Ovaj pronalazak je doveo do osnivanja kompanije Ford Motor, koja je predstavila model T pet godina kasnije. Prodaja je naglo porasla i ubrzo je više od polovine američkih vozača posjedovalo jedan. Ford je dominirao automobilskim tržištem kao i naslovima, ali ne na najbolji način.

Od stvaranja lažnih kompanija do otvorenog „pacifista“ tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, Henriju Fordu nije bila strana kontroverza. Dakle, šta je tačno inspirisalo Henrija Forda da izmisli model T? I šta je dovelo do njegove konačne smrti?

Henri Ford je rođen u julu 1863. na farmi nedaleko od onoga što je sada poznato kao Dirborn, u Mičigenu. Njegov otac, Vilijam, bio je irski imigrant koji se preselio u Sjedinjene Države kada je imao 20 godina. Njegova majka Meri, s druge strane, rođena je i odrasla u Mičigenu. Nažalost, Merini roditelji, rođeni u Belgiji, preminuli su kada je bila mlada, a potom su je usvojile njene komšije, O’Hernovi.

Ford je rekao da su se dva značajna događaja dogodila kada je imao 12 godina. Prvi je bio kada mu je otac poklonio džepni sat. Ovaj poklon ne samo da je zaintrigirao Forda, već je u njemu podstakao želju da razume kako stvari funkcionišu.

Ford je morao da razumije kako sat radi. Dakle, šta radite kada želite da znate kako deo mašine radi? Rastavite ga i ponovo sastavite, i to je upravo ono što je Ford uradio. U dobi od 15 godina, budući vlasnik automobilske kompanije rastavljao je i ponovo sastavljao satove za svoje komšije i prijatelje.

Ubrzo, Ford je bio poznat kao serviser satova širom grada. Drugi značajan događaj u Fordovom životu kao dvanaestogodišnjaku bio je kada je uživo video Nichols and Shepard drumski motor. Ovo je bio prvi put da je Ford vidio vozilo koje nisu vukli konji. Nakon što je video ovu poljoprivrednu mašinu, točkovi u njegovoj glavi počeli su da se okreću.

Sljedeća godina je, međutim, bila prekretnica za Forda. Njegova majka je preminula od komplikacija vezanih za porođaj, samo nekoliko mjeseci pre njegovog 13. rođendana. Ford je bio uništen. Kao najstariji od šestoro djece, Henri je bio veoma blizak sa svojom majkom. Kako je rastao, njegov otac je očekivao da on preuzme porodičnu farmu.

Ford je pokušavao da radi na farmi nekoliko godina, ali je ubrzo prezreo taj posao. Pronalazač je kasnije napisao: „Nikada nisam imao nikakvu posebnu ljubav prema farmi. Jedina osoba koju sam volio na farmi bila je moja majka.”

Godine 1879. Fordu se konačno ukazala prilika da napusti farmu.

Šesnaestogodišnjak je otišao od kuće da bi radio kao mašinski šegrt u kompaniji James F. Flover & Bros. u Detroitu, gdje je zarađivao 2,50 dolara nedeljno.

Nakon što je svoje šegrtovanje premjestio u Detroit Dri Dock Co., Ford se na kraju vratio kući da bi radio na porodičnoj farmi 1882. Iako je pomagao svojoj porodici, Ford je veći dio svog vremena proveo proučavajući knjigovodstvo na Detroit's Goldsmith, Briant & Stratton Business College , i izgradnju motora za manja vozila.

Nakon što je radio na parnoj mašini, na kraju ga je zaposlio Vestinghaus. Zatim se 1888. Ford oženio Klarom Brajant, koja je odrasla na obližnjoj farmi. U prve tri godine njihovog braka, Ford je izdržavao svoju novu ženu tako što je vodio i upravljao pilanom. Ali onda je 1891. odlučio da je vrijeme da počne da radi negde gdje bi mogao da iskoristi svoje inženjerske talente.

Dakle, on i njegova žena su spakovali svoje stvari i preselili se u grad Detroit, gdje ga je Edison Illuminating Compani angažovala kao inženjera. Nakon što je radio za Edisona samo dvije godine, Ford je unapređen u glavnog inženjera.

Otprilike u to vrijeme njegova supruga Klara rodila je sina, Edsela Forda. Henri Ford, koji je bio dežuran 24 sata, radio je neredovno i dugo. Ali nakon unapređenja, konačno je imao dovoljno slobodnog vremena da radi na svom novom projektu: kočiji bez konja na benzin, poznat i kao automobil.

Zatim je 1896. inženjer završio ono što je nazvao „kvadricikl“, koji je imao lagani metalni okvir koji je bio opremljen sa četiri točka bicikla i motorom. Motor je pokretao dvocilindrični benzinski motor od četiri konjske snage i, prema Fordu, mogao je da putuje brzinom od 10 do 20 milja na sat. Ovo je bilo ogromno dostignuće i Ford je bio odlučan da poboljša svoj prototip.

Iste godine, Ford se sastao sa Edisonovim rukovodiocima i čak je bio predstavljen i samom Tomasu Edisonu. Ford je Edisonu ispričao sve o svom snu da stvori motor na benzin i kako želi da poboljša svoj „četvorocikl“. Edison ne samo da je odobravao Fordove izume, već ga je ohrabrio da dizajnira i napravi drugo vozilo.

Nakon što je završio svoje drugo vozilo 1898. godine, Ford je shvatio da je na dobrom putu. Napustio je posao glavnog inženjera u Edisonu i osnovao Detroit Automobile Compani 1899. Iako je dobijao novac od raznih investitora, automobili koje je Fordova nova kompanija proizvodila nisu mu bili po volji. Bili su preskupi i previše niskog kvaliteta za ukus inženjera.

Fordovi partneri su postali uznemireni zbog njegove potrebe da stalno popravlja i poboljšava svoje dizajne. Nisu imali iste standarde kao Ford i samo su želeli da stave automobil na tržište što je prije moguće. Detroit Automobile Compani je na kraju bila neuspješna, a Ford je zatvorio kompaniju u januaru 1901.

Zatim u oktobru, Ford ne samo da je dizajnirao, već je napravio i uspješno se trkao automobilom od 26 konjskih snaga. Ali Ford to nije uradio sam. Imao je pomoć C. Harolda Villsa, inžinjera u usponu. Investitori su ponovo postali veoma zainteresovani za ono što Ford ima da ponudi. Sljedećeg mjeseca osnovana je kompanija Henri Ford, sa Fordom kao glavnim inženjerom.

Dok je spolja izgledalo kao da sve ide dobro, u raju je bilo nevolja. Jedan od najvećih Fordovih investitora, Vilijam Marfi, angažovao je Henrija Lelanda kao konsultanta. Ovo je usmjerilo Forda na pogrešan način i, kao odgovor, on je napustio kompaniju. Sada kada je Ford nestao, Marfi je promenio ime kompanije u Cadillac Automobile Compani.

Ali Ford se nije brinuo, znao je da će dobiti podršku još jednog investitora, i upravo se to dogodilo. U junu 1903. na kraju je osnovao ono što sada znamo kao Ford Motor Compani. Inženjer je odmah krenuo na posao. Imao je novi dizajn koji je želio da pokaže, a ovaj dizajn je njegovu kompaniju učinio najpoznatijim brendom u Sjedinjenim Državama.

Ford je demonstrirao svoj novodizajnirani automobil na zaleđenom jezeru Sent Kler. Prešao je jednu milju za rekordnih 39,4 sekunde. Ovo brzo vozilo zapalo je za oko vozaču trke Barniju Oldfildu, koji je ovaj novi model nazvao „999“ po najbržoj lokomotivi u to vrijeme. Oldfield je putovao širom zemlje sa ovim novim modelom, čime je Ford postao najpoznatiji automobilski brend u zemlji.

Ford je tada počeo da radi na svom sljedećem projektu: modelu T. Ovaj automobil, koji je debitovao 1. oktobra 1908. godine, promijenio je igru. Model T je imao volan na levoj strani (što je svaka druga kompanija na kraju kopirala), a cijeli mjenjač i motor su bili pokriveni. Automobil je bio ne samo lak za vožnju, već i jeftin i lak za popravku.

Prvi Model-T koštao je 825 dolara, što je danas 25.480 dolara. Ali Ford je bio posvećen proizvodnji automobila koji bi svako mogao da priušti. Svake godine je cijena automobila opadala, a do 1920-ih, većina Amerikanaca je naučila da vozi na modelu T. Ne samo da je Ford bio sjajan inženjer, već je bio i dobar trgovac.

Ford je takođe imao široku mrežu dilera automobila, koji su se starali da njegov automobil bude u svakom gradu u Americi. Prodaja je skočila do neba i nekoliko godina Ford Motor Compani je prijavila 100% dobit u odnosu na prethodnu godinu. Fordu je bio potreban nov i efikasan način za proizvodnju novih vozila da bi održao korak sa potražnjom.

Tako je 1913. implementirao novi koncept u svojim fabrikama: montažne linije. Iako se Fordu često pripisuje ovaj pronalazak, neki izvori kažu da je koncept zapravo došao od grupe zaposlenih u Fordu.

Dakle, do 1916. godine, model T je koštao 360 dolara, što je bilo manje od polovine prvobitne cijene osam godina ranije. U roku od dvije godine od ovog velikog smanjenja cijena, polovina svih automobila u SAD bila je model T. Ford, dok je Henri Ford takođe povećao dnevnu platu svojih zaposlenih sa 2,34 dolara za devet sati na 5 dolara za osam, postavljajući standard za automobilsku industriju.

Svi Fordovi novi model T bili su ofarbani u crno. U svojoj autobiografiji, Ford je napisao: „Svaki kupac može da farba automobil u bilo koju boju pod uslovom da je crna." Ali zašto samo crna, pitate se?

Model T je prvobitno bio dostupan u nekoliko boja, uključujući i crvenu. Međutim, kada je Ford uveo montažnu traku, proizvodnja se povećala, a crna je bila jedina boja koja se dovoljno brzo sušila. Ford je strastveno promovisao i branio dizajn i boju, a model T je proizveden tek 1927. Tokom 19 godina proizvodnje proizvedeno je preko 15 miliona modela T. Ovaj proizvodni rekord je trajao narednih 45 godina.

U decembru 1918, Ford je prepustio predsedništvo nad svojom kompanijom svom sinu Edselu. Ali dok je njegov sin sada bio predsjednik, Ford je i dalje imao posljednju rječ i poznato je da je preokrenuo neke od Edselovih dizajnerskih i poslovnih odluka. Zatim, sljedeće godine, Ford je imao plan da dobije potpuno vlasništvo nad svojom kompanijom.

Najavio je da pokreće novu, konkurentsku automobilsku kompaniju koja će proizvoditi jeftiniju verziju modela T. Iako je ova najava uzbudila javnost, uznemirila je akcionare njegove kompanije. Nisu želeli da izgube novac ako prodaja Ford Motor Compani počne da opada, pa su prodali svoje akcije. Nekoliko mjeseci kasnije, Ford je kupio sve preostale akcije, dajući mu na taj način potpunu kontrolu nad kompanijom.

Godine 1926. Ford je dobio dopis od Ernesta Kanzlera, koji je u to vreme bio potpredsjednik Forda. Kanzler je izrazio ono što su svi drugi u kompaniji već mislili: Ford treba da prekine proizvodnju modela T. Direktori Forda su bili frustrirani. Prodaja automobila je opadala i željeli su da naprave bolji model. Međutim, Ford nije navikao na protivljenje ljudi u njegovoj kompaniji.

Dakle, umjesto da istraži zašto su njegovi najviši zaposleni frustrirani, Ford je odlučio da ponizi Kanzlera u svakoj prilici. Za nekoliko mjeseci, Kanzler je bio primoran da napusti kompaniju. Ovo izgleda kao prilično besmislen čin, uglavnom zato što je Model T zvanično skinut sa tržišta sljedeće godine.

Istog dana kada je poslednji model T svečano sišao sa proizvodne trake, Ford je najavio da će njegova kompanija uskoro proizvesti potpuno novi automobil: model A. Ford je bio veoma angažovan u dizajnu motora, kao i drugim mehaničkim potrebama. Međutim, prema riječima menadžera Forda Čarlsa Sorensena, Ford je imao malo prethodnog školovanja za mašinstvo.

Menadžer je čak otišao toliko daleko da je rekao da Ford nije znao kako da pročita nacrt. Umjesto toga, Ford je nadgledao tim inženjera, dajući im opšte smjernice. Model A je debitovao u decembru 1927. Međutim, pokazao se kao relativno razočaranje i nadmašili su ga modeli GM-a Chevrolet i Chrisler Plimouth.

Model A je na kraju ukinut 1931. godine, nakon prodaje 4 miliona modela. Sljedeće godine, Ford je predstavio prvi V-8 motor, koji je bio rezultat strogo tajnog projekta koji je Ford pokrenuo 1930. Međutim, čak i sa uspjehom V-8 motora, Ford Motor Compani je pala na treće mesto u prodaji. Bilo je i drugih problema.

Za početak, Ford nije vjerovao u računovođe. Mislio je da će ga koštati više nego što vrijede. Nikada nije imao reviziju svoje kompanije i nije mogao da zna koliko novca tačno dolazi i odlazi svakog mjeseca. Tek 1956. godine Ford je postao javno trgovana kompanija.

Iako je Ford bio poznat po svojoj progresivnoj radničkoj filozofiji sa dnevnim platama od 5 dolara i petodnevnom radnom nedeljom, vodio je dugu bitku protiv radničkih sindikata. Prema njegovoj knjizi "Moj život i rad", Ford je vjerovao da su sindikati bili pod velikim uticajem svojih lidera, što je na kraju donijelo više štete nego koristi.

Ford se bavio povećanjem produktivnosti, ali je vjerovao da sindikati žele da to ograniče u pokušaju da podstaknu zapošljavanje. Automobilski tajkun je vjerovao da je to samoporažavajuće. Ford je nastavio da promoviše Harija Beneta, bivšeg mornaričkog boksera, da vodi odjeljenje za usluge. Češće Benet bi koristio taktiku zastrašivanja da zaustavi sindikalno organizovanje.

Zatim, 1918. godine, Ford je objavio niz antisemitskih članaka u svojim novinama, Dearborn Independent. Njegovi stavovi su ostali neprijomenjeni tokom Drugog svjetskog rata. Ako ništa drugo, njegovi stavovi su postali radikalniji dok je izražavao svoje divljenje i podršku Njemačkoj.

Kada je njegov sin Edsel preminuo od raka 1943. godine, Ford ga je zamijenio na mjestu predsjednika, ali niz moždanih udara u kasnijim 30-im ga je oslabilo, a njegove mentalne sposobnosti su izblijedile.

Ubrzo je Ford bio po strani. Sorensen i nekolicina viših rukovodilaca počeli su da donose odluke u Fordovo ime. Prema Sorensenu, Ford je postajao sve ljubomorniji na publicitet inženjera i primorao ga je da napusti kompaniju 1944. Kako je bankrot počeo da se nadvija nad glavom kompanije, Klara i Edselova udovica su se suočila sa Fordom.

Zahtevali su da za to postavi svog unuka, Henrija Forda II. Ako odbije, rekli su da će prodati svoje akcije kompanije, koje su iznosile tri četvrtine akcija Ford Motor Compani. Ford je navodno bio bijesan, ali nije imao izbora nego da popusti njihovim zahtjevima. Ford je umro dvije godine kasnije u svom domu u Dirbornu, u 83. godini.

Iako je druga polovina njegovog života bila prožeta kontroverzama, svet kakav poznajemo ne bi bio isti bez doprinosa Henrija Forda.

(Stil/MONDO)