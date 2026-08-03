Par je odlučio da napravi modernu ljetnju kuhinju za kuvanje i roštiljanje, a ono što su uspjeli ostavlja ljepotom bez daha!

Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача

Mnogi sanjaju o ljetnjoj kuhinji u dvorištu, ali rijetki se odluče da je zaista naprave. Jedan bračni par iz Rusije ostvario je upravo tu ideju i u uglu svog vrta napravio prostor koji danas služi za kuvanje, porodične ručkove i druženja sa prijateljima.

Iako se u početku nisu slagali oko toga da li im je ovakav kutak uopšte potreban, na kraju se pokazalo da je odluka bila pun pogodak.

Ideja je nastala iz svakodnevnih problema

Kuća već ima veliku terasu, pa se u početku činilo da dodatna kuhinja nije neophodna. Plan je bio da se sto postavi uz kuću, ispod pergole ili velikog suncobrana.

Međutim, svakodnevno nošenje hrane, posuđa i pribora iz kuće pokazalo se kao nepraktično, posebno kada se po dvorištu stalno motaju psi i mačke. Upravo zbog toga odlučili su da naprave potpuno funkcionalnu ljetnju kuhinju u drugom dijelu dvorišta.

Sve je na jednom mjestu

Nova ljetnja kuhinja projektovana je tako da ima sve što je potrebno za pripremu hrane na otvorenom. Ugrađena je kuhinja od nerđajućeg čelika sa policama i fiokama, velikom sudoperom i toplom vodom zahvaljujući malom bojleru. Tako se povrće može oprati odmah nakon branja iz bašte, posuđe se pere na licu mjesta, a rešetke i pribor za roštilj više ne završavaju u kućnoj kuhinji. Na taj način prostor ostaje uredan, a kuvanje na otvorenom mnogo jednostavnije.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova predivna ljetnja kuhinja!

Vidi opis Sve na jednom mjestu: Ljetnja kuhinja u koju svi zaljubljeno gledaju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Youtube/Printscreen/Вот это дача Br. slika: 11 11 / 11

Raj za ljubitelje roštilja

Vlasnik je veliki ljubitelj pripreme hrane na vatri i posjeduje nekoliko različitih roštilja i električnu pušnicu, koje koristi tokom cijele godine. Zbog toga je bilo važno da sav pribor ima svoje mjesto, kao i da postoji prostor gdje će se sve lako očistiti nakon pripreme hrane.

Zašto kuhinja nema zidove?

Mnogi su se pitali zašto ljetnja kuhinja nije zatvorena. Odgovor je jednostavan – zbog dima. Roštilji i pušnica stvaraju toliko dima da bi boravak u zatvorenom prostoru bio neprijatan, čak i uz velike prozore ili staklene zidove.

Zato je kuhinja potpuno otvorena, a osmišljena je tako da bude prvenstveno mjesto za kuvanje, a tek onda prostor za odmor i druženje.

Koristi se i u hladnim danima

Iako je otvorena, ljetnja kuhinja nije namijenjena samo toplim ljetnjim danima. Za hladnije večeri postavljen je snažan gasni grijač koji omogućava prijatan boravak i kada temperature znatno padnu. Tako porodica u ovom kutku provodi vrijeme od proljeća do kasne jeseni.

Letnja kuhinja Izvor: youtube

Da li se ovakva investicija isplati?

Vlasnica priznaje da sama vjerovatno nikada ne bi gradila ljetnju kuhinju, ali njen suprug je o tome dugo maštao i danas u tom prostoru provodi veliki dio slobodnog vremena. Kako kaže, ako volite roštiljanje, druženja u bašti i večere na otvorenom, ovakav kutak može biti pravo ostvarenje sna.

S druge strane, otvorena kuhinja zahtijeva redovno održavanje, jer se na namještaju i elementima skupljaju prašina, polen i nečistoće iz dvorišta. Zbog toga nije rješenje za svakoga.

Ipak, jedno je sigurno, ova ljetnja kuhinja pokazuje da uz dobru ideju i pažljivo planiranje dvorište može postati pravo mjesto za uživanje sa porodicom i prijateljima tokom većeg dijela godine.

(Lepa i srećna/Mondo)