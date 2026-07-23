Velike i duboke fioke sve češće zamjenjuju klasične kuhinjske ormariće. Pogledajte zašto dizajneri enterijera biraju ovo praktično rješenje.
- Ovi elementi koriste svaki centimetar prostora i omogućavaju mnogo bolju organizaciju od klasičnih ormarića.
- Sve je pregledno i lako dostupno, bez saginjanja i pretraživanja dubokih polica.
- Ovaj trend sve češće zamjenjuje donje ormariće jer kuhinju čini funkcionalnijom i praktičnijom.
Posljednjih godina način na koji uređujemo kuhinju potpuno se promijenio. Nekada su donji ormarići sa policama bili neizostavan dio svake kuhinje, ali danas ih sve više potiskuje rješenje koje oduševljava i dizajnere enterijera i vlasnike domova.
Riječ je o velikim, dubokim fiokama koje ne samo da izgledaju moderno, već maksimalno iskorištavaju prostor i olakšavaju svakodnevnu upotrebu kuhinje. Kada jednom isprobate ovakav sistem, teško da ćete poželjeti da se vratite klasičnim ormarićima.
Velike fioke omogućavaju da lonci, tiganji, posuđe, začini, pa čak i namirnice budu pregledno raspoređeni i nadohvat ruke. Za razliku od klasičnih ormarića, više nema saginjanja i "kopanja" po zadnjem dijelu police kako biste pronašli ono što vam je potrebno – jednostavnim izvlačenjem fioke cijeli sadržaj postaje vidljiv.
Pored toga, duboke fioke mnogo bolje koriste raspoloživi prostor. Zahvaljujući pregradama i organizatorima, svaki predmet ima svoje mjesto, što smanjuje nered i povećava kapacitet za odlaganje.
Niko više neće kuhinju sa ormarićima: Umjesto njih stavljaju ovo za trostruko više prostora
Upravo zato stručnjaci za uređenje enterijera ističu da su velike fioke jedno od najboljih ulaganja prilikom projektovanja moderne kuhinje, jer spajaju estetiku, praktičnost i maksimalnu iskorišćenost prostora.