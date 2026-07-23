Niko više neće kuhinju sa ormarićima: Umjesto njih stavljaju ovo za trostruko više prostora

Velike i duboke fioke sve češće zamjenjuju klasične kuhinjske ormariće. Pogledajte zašto dizajneri enterijera biraju ovo praktično rješenje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovi elementi koriste svaki centimetar prostora i omogućavaju mnogo bolju organizaciju od klasičnih ormarića.

Sve je pregledno i lako dostupno, bez saginjanja i pretraživanja dubokih polica.

Ovaj trend sve češće zamjenjuje donje ormariće jer kuhinju čini funkcionalnijom i praktičnijom.

Posljednjih godina način na koji uređujemo kuhinju potpuno se promijenio. Nekada su donji ormarići sa policama bili neizostavan dio svake kuhinje, ali danas ih sve više potiskuje rješenje koje oduševljava i dizajnere enterijera i vlasnike domova.

Riječ je o velikim, dubokim fiokama koje ne samo da izgledaju moderno, već maksimalno iskorištavaju prostor i olakšavaju svakodnevnu upotrebu kuhinje. Kada jednom isprobate ovakav sistem, teško da ćete poželjeti da se vratite klasičnim ormarićima.

Velike fioke omogućavaju da lonci, tiganji, posuđe, začini, pa čak i namirnice budu pregledno raspoređeni i nadohvat ruke. Za razliku od klasičnih ormarića, više nema saginjanja i "kopanja" po zadnjem dijelu police kako biste pronašli ono što vam je potrebno – jednostavnim izvlačenjem fioke cijeli sadržaj postaje vidljiv.

Pored toga, duboke fioke mnogo bolje koriste raspoloživi prostor. Zahvaljujući pregradama i organizatorima, svaki predmet ima svoje mjesto, što smanjuje nered i povećava kapacitet za odlaganje.

Upravo zato stručnjaci za uređenje enterijera ističu da su velike fioke jedno od najboljih ulaganja prilikom projektovanja moderne kuhinje, jer spajaju estetiku, praktičnost i maksimalnu iskorišćenost prostora.