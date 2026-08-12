Zaboravite na plavi džins: 4 modela farmerki su hit za jesen, u trendu će biti boje koje nemate u ormanu

Zaboravite na stare modele farmerki i klasične plave nijanse. Moda za jesen nam donosi nove siluete i neočekivane tonove u svijetu džinsa.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako nam se jesen na vidiku približava, mnogi se suočavaju sa istim modnim izazovom – povratkom u garderober i starim farmerkama koje poslije ljeta više ne stoje isto.

Sezonsko osvježenje džinsa postaje neminovnost, a modni stručnjaci otkrivaju koji krojevi i trendovi donose savršen spoj stila, udobnosti i elegancije za predstojeću sezonu.

Široki krojevi (wide-leg)

Prema riječima dizajnera i stilista, uske farmerke se i dalje ne vraćaju u igru, naprotiv, široke siluete preuzimaju primat. One se najlakše kombinuju sa patikama, mokasinama ili čizmama.

Neutralni zemljani tonovi

Vrijeme je da klasične plave i indigo nijanse zamijenite bojama inspirisanim jesenjom paletom. Izuzetno su popularne čokoladno braon, boja espresa, blijedosiva, maslinasta i ekru (boja slonovače), koje unose dozu elegancije u svaku odjevnu kombinaciju.

moderne farmerke

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kroj „bure“ nogavica (barrel-leg)

Ovaj upečatljiv model ima blago naglašenu, zaobljenu liniju nogavica i predstavlja odličan izbor za sve koji vole moderne, a dotjerane siluete. Najbolje funkcioniše ako gornji dio malo uvučete i obujete cipele ili čizme sa šiljastim vrhom.

moderne farmerke

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Suptilne ravne nogavice i kroj “bootcut”

Ukoliko niste ljubitelj preširokih modela, moderni ravni krojevi i suptilni bootcut modeli sa detaljima poput neobrađenih ivica ili naglašenih manžetni predstavljaju pružaju udobnu, a osvježenu alternativu starom uskom džinsu. Pogledajte još zanimljivih modela u galeriji slika.