Sakriven na sjeveru Njemačke, Hedebi je nekada bio jedna od najvećih luka ranog srednjeg vijeka i raskrsnica puteva između Skandinavije i ostatka Evrope. Danas posjetioci mogu da prošetaju istim prostorom kojim su prolazili Vikinzi.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Na prvi pogled, miran zeleni krajolik kraj Šlezviga u sjevernoj Njemačkoj teško da otkriva da se upravo tu nekada nalazio jedan od najvažnijih gradova Evrope. Danas se na tom mjestu čuju koraci posjetilaca, škripa drvenih vrata rekonstruisanih kuća i priče vodiča i kustosa koji vraćaju u život vrijeme kada su Vikinzi plovili morima, trgovali i gradili mrežu koja je povezivala udaljene krajeve kontinenta.

Dobrodošli u Hedebi (Haithabu) - nekada najveću luku Vikinškog doba i jedan od najznačajnijih ranosrednjovekovnih trgovačkih centara sjeverne Evrope.

"Hedebi je bio najvažnija luka Vikinškog doba, perioda koji se tradicionalno vezuje za godine od 793. do 1066. godine", objašnjava predstavnik muzeja Vikinga Hedebi.

Za arheologe, kaže on, važno je precizno odrediti period o kojem se govori. Hedebi nije bio samo "vikinško selo" iz popularnih priča, to je bio složen urbani centar, mesto susreta različitih kultura, trgovaca i zanatlija.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Grad koji je ponovo oživio zahvaljujući arheologiji

Priča modernog muzeja počinje sredinom 20. vijeka, kada su velika arheološka istraživanja otkrila ostatke nekadašnjeg grada.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

"Ideja za osnivanje muzeja nastala je nakon iskopavanja koja je vodio Ko Cizel, tadašnji direktor Arheološkog državnog muzeja. Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina istraživao je Hedebi, dokumentovao brojne ostatke naselja i pronašao značajne tragove vikinške prošlosti", objašnjava direktor.

Vidi opis Koracima ratnika i trgovaca: Zavirite u vikinško selo staro više od 1.000 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević Br. slika: 10 10 / 10

Među najvažnijim otkrićima bila je i vikinška olupina broda, čiji je pronalazak pomogao da se obezbijede sredstva za osnivanje muzeja.

Vikinški muzej Hedebi otvoren je 1985. godine i bio je prvi novoizgrađeni muzej u Šlezvig-Holštajnu nakon Drugog svjetskog rata. Danas je jedan od najposećenijih muzeja sjeverne Njemačke, koji godišnje privuče oko 180.000 posjetilaca.

Poseban značaj dobio je 2018. godine, kada su Hedebi i sistem odbrambenih bedema Danevirke upisani na Uneskovu Listu svjetske baštine. Od tada broj posetilaca dodatno raste.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Tamo gdje su živjeli Vikinzi

Šetnja kroz Hedebi nije samo obilazak muzeja, to je putovanje kroz prostor na kojem je nekada pulsirao život.

Ispred posjetilaca pojavljuje se bedem iz 10. vijeka, dio nekadašnjeg sistema zaštite grada. Nedaleko od njega nalaze se rekonstruisane drvene kuće, podignute upravo na mestima gdje su arheolozi pronašli ostatke originalnih objekata.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

"Problem je što, kada ljudi dođu bez objašnjenja i vide samo nekoliko kuća i jedan most, mogu pomisliti da je ovo bilo malo selo. Međutim, Hedebi je bio pravi grad", objašnjava naš domaćin.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

U vrijeme svog najvećeg razvoja Hedebi je bio jedno od ključnih trgovačkih čvorišta između Skandinavije, Baltičkog regiona i ostatka Evrope.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Kroz njegovu luku prolazila je roba iz različitih krajeva, a grad je bio mjesto gdje su se susretali različiti jezici, običaji i kulture.

Muzej koji čuva priče stare više od hiljadu godina

Nakon obilaska arheološkog lokaliteta, posjetioci se vraćaju u muzej, gdje se čuvaju predmeti pronađeni tokom decenija istraživanja.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

"Predmeti koje možete vidjeti ovde poznati su širom sjeverne Evrope. Neki od njih su jedinstveni i predstavljaju najvrednije dijelove naše kolekcije", kaže direktor.

Izložba je poslednji put značajnije obnovljena 2010. godine, kada je promijenjen način na koji se Hedebi predstavlja javnosti. Fokus više nije samo na predmetima, već na ljudima koji su ovdje živjeli, njihovom svakodnevnom životu, trgovini, zanatima i vezama sa drugim kulturama.

Nova budućnost za staro nasljeđe

Iako je muzej uspješan, pred njim su novi izazovi. Uprava već radi na planovima za budući razvoj i modernizaciju muzeja, ali za velike kulturne projekte nije lako pronaći dovoljno finansijskih sredstava.

"To nije problem samo u Njemačkoj, u regiji Šlezvig-Holštajn. Kulturni projekti zahtevaju velika ulaganja generalno", kaže direktor.

Ipak, interesovanje posjetilaca pokazuje da priče iz prošlosti i dalje imaju snagu.

Hedebi nije samo arheološko nalazište, to je mjesto koje podsjeća da su Evropa i njene kulture vijekovima bile povezane trgovinom, putovanjima i razmjenom ideja.

Na kraju obilaska ostaje utisak da se iza tih drvenih kuća ne krije samo priča o Vikinzima, već i priča o ljudima koji su, baš kao i danas, gradili gradove, tražili bolje puteve i povezivali svjetove koji su im tada bili poznati.

(M.A./EUpravo zato)