Lokalitet sa više od 80 objekata: Arheolozi otkrili veliko vikinško naselje za proizvodnju tekstila (VIDEO)

Arheolozi su pronašli veliku lokaciju za proizvodnju tekstila iz doba vikinga u Danskoj za koju se sumnja da je stara više od 1.000 godina i koja svjedoči o sofisticiranosti vikinškog društva, saopštili su stručnjaci iz muzeja Moesgard.

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Oni su rekli da se radi o lokaciji površine 100.000 metara kvadratnih, sa više od 80 zgrada koje su korištene i kao kuće i kao radionice.

Lokacija se nalazi u Seftenu, 10 kilometara sjeverno od Arhusa, drugog najvećeg grada u Danskoj.

Procjenjuje se da lokacija datira iz perioda između 600. i 950. godine nove ere, prenio je AP.

Glavni arheolog Liv Stidsing Reher Langberg, koja je vodila desetomjesečno iskopavanje, izjavila je da na lokaciji postoji "jasan fokus na proizvodnju tekstila", zbog čega je to naselje drugačije od drugih koja su postojala u istom periodu.

Stručnjaci su pronašli odvojene prostore za proizvodnju i zanate, kao i jednu kuću za stanovanje, što ukazuje na to da je rad nadgledala moćna osoba sa kontrolom nad resursima i proizvodnjom.

Langbergova je navela da su u posljednjih 30 godina uz pomoć detektora metala na toj lokaciji pronađeni srebrni novčići.

Istoričar iz muzeja Moesgard Kasper Andersen rekao je da je otkriće u Seftenu "još jedan dio slagalice" u razumijevanju lokalne ekonomske, kulturološke i političke strukture tog vremena".

AP podsjeća da je Arhus /Aros/ tokom doba vikinga bio centar međunarodne trgovine, a Andersen tvrdi da su resursi i roba najvjerovatnije stizali iz okolnih naselja, kao što je Seften.

Langbergova je izrazila nadu da će istraživanje u budućnosti dati odgovore na neka pitanja u vezi sa konkretnom proizvodnjom tekstila u Seftenu.