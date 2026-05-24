Radnici na plaži pronašli glavu boginje Afrodite staru 2.000 godina: Popularno kupalište zatvoreno za posjetioce

Na španskoj plaži Almadrava pronađena je glava boginje Afrodite stara 2.000 godina, što je izazvalo obustavu radova na uređenju

Tokom radova na uređenju plaže Almadrava u španskom gradu Alikanteu, uoči predstojeće ljetne sezone, pronađen je vrijedan arheološki artefakt iz rimskog doba, star oko dvije hiljade godina.

Radnici su u pijesku otkrili glavu izrađenu od bijelog mermera, za koju stručnjaci procjenjuju da potiče iz perioda ranog Rimskog carstva, odnosno iz prvog ili drugog vijeka nove ere. Neočekivano otkriće odmah je prijavljeno arheolozima, koji su započeli analizu pronađenog artefakta.

Prema riječima arheologa, statua najvjerovatnije predstavlja boginju Afroditu. Osim manjeg oštećenja na nosu, glava je u savršenom stanju, a njena kulturna i istorijska vrijednost smatraju se neprocjenjivim. Dimenzije ovog umjetničkog dela su 22,22 centimetra visine i 19,78 centimetara širine.

Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado ️ (@CDorado75)May 20, 2026

Gradsko veće Alikantea opisalo je ovaj nalaz kao "rimsku skulpturu visokog umjetničkog kvaliteta i izuzetne očuvanosti", dok je arheolozi već svrstavaju među najznačajnija otkrića ikada pronađena na ovom području.

Inače, ova lokacija je prije više od 15 godina proglašena arheološkim nalazištem nakon što su otkriveni ostaci rimske vile, pa se pretpostavlja da je mermerna glava bila dio njenog raskošnog enterijera.

Svi radovi na uređenju plaže trenutno su obustavljeni kako bi se omogućilo detaljno istraživanje terena.

