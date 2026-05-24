Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Radnici na plaži pronašli glavu boginje Afrodite staru 2.000 godina: Popularno kupalište zatvoreno za posjetioce

Autor Vesna Kerkez
Na španskoj plaži Almadrava pronađena je glava boginje Afrodite stara 2.000 godina, što je izazvalo obustavu radova na uređenju

Radnici su u pijesku otkrili glavu Afrodite Izvor: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom radova na uređenju plaže Almadrava u španskom gradu Alikanteu, uoči predstojeće ljetne sezone, pronađen je vrijedan arheološki artefakt iz rimskog doba, star oko dvije hiljade godina.

Radnici su u pijesku otkrili glavu izrađenu od bijelog mermera, za koju stručnjaci procjenjuju da potiče iz perioda ranog Rimskog carstva, odnosno iz prvog ili drugog vijeka nove ere. Neočekivano otkriće odmah je prijavljeno arheolozima, koji su započeli analizu pronađenog artefakta.

Prema riječima arheologa, statua najvjerovatnije predstavlja boginju Afroditu. Osim manjeg oštećenja na nosu, glava je u savršenom stanju, a njena kulturna i istorijska vrijednost smatraju se neprocjenjivim. Dimenzije ovog umjetničkog dela su 22,22 centimetra visine i 19,78 centimetara širine.

Gradsko veće Alikantea opisalo je ovaj nalaz kao "rimsku skulpturu visokog umjetničkog kvaliteta i izuzetne očuvanosti", dok je arheolozi već svrstavaju među najznačajnija otkrića ikada pronađena na ovom području.

Inače, ova lokacija je prije više od 15 godina proglašena arheološkim nalazištem nakon što su otkriveni ostaci rimske vile, pa se pretpostavlja da je mermerna glava bila dio njenog raskošnog enterijera.

Svi radovi na uređenju plaže trenutno su obustavljeni kako bi se omogućilo detaljno istraživanje terena.

(EUpravo zato.rs)

