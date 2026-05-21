Predložen pritvor za dvojicu policajaca osumnjičenih za zelenašenje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je danas određivanje pritvora policajcima iz ovog grada čiji su inicijali M.S. (27) i D.S. (25) osumnjičenim za zelenaštvo.

pritvor Izvor: Shutterstock

Oni se sumnjiče da su od 11. do 19. maja, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, iskoristili teške prilike, nedovoljno iskustva i lakomislenost oštećene J.M, te su joj dali novac na zajam, uz ugovorenu nesrazmjernu imovinsku korist, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

O prijedlogu za određivanje pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Policijske službenike su u utorak, 19. maja, naveče uhapsili službenici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Banjaluka.

Iz MUP-a Srpske je ranije saopšteno da će protiv njih biti sproveden disciplinski postupak i da će biti suspendovani.

