Pucnjava u beogradskom restoranu: Vlasnik teško ranjen, napadač uhapšen

Policija i Hitna pomoć odmah stigli na lice mjesta, istraga o incidentu je u toku.

U poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu danas oko 11.30 časova došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik tog lokala.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac zadobio je prostrijelne rane, nakon čega je hitno prevezen u Urgentni centar sa prostrijelnim ranama i nalazi se u teškom stanju.

- Do pucnjave je došlo oko 11.30 kada je jedna osoba zadobila prostrijelne rane. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pucnjave.

Pucač je kako se saznaje odmah uhapšen. U pitanju je M. D. (24).

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku.

Bačena bomba na lokal

Inače, restoran Džeri se prije nekoliko meseci našao na meti grupe koja se dovodi u vezu sa paljenjem lokala po Beogradu.

Tada je bačena bomba ispred lokala.

Eksplozija se dogodila početkom februara, oko dva sata poslije ponoći i naprava je bačena ispred ulaza u lokal. Oštećena su stakla tog lokala i susjednog.