Uhapšen muškarac kod Pala: Nakon pucnjave, pronađeni oružje i eksploziv

Policija na Palama uhapsila je S.K. zbog sumnje da je nakon rasprave pucao iz vatrenog oružja. Pretresom pronađeni puške, municija i eksploziv.

Izvor: Shutterstock

Policija na Palama uhapsila je lice čiji su inicijali S.K. zbog sumnje da je u mjestu Ljubogošta nakon rasprave ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, a pretresom objekata i vozila koje koristi pronađeni su oružje, municija i eksploziv.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da je osumnjičeni nakon verbalnog sukoba sa dva lica ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda na Sokocu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata koje koristi S.K, prilikom čega je pronađeno i oduzeto 125 metaka različitog kalibra, dvije puške, limena kutija sa barutom, šest detonatorskih kapisli, određena količina sporogorećeg štapina i eksploziv.

S.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

U toku je dokumentovanje predmeta.