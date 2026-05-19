Vladimir Putin ide u posjetu Kini

Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, ruski predsednik Vladimir Putin boraviće u državnoj poseti Kini od 19. do 20. maja, izjavio je Guo Điakun, portparol Ministarstva spoljnih poslova, na konferenciji za novinare.

Izvor: kineska medijska grupa

„To će biti 25. posjeta predsjednika Putina Kini. Tokom posjete, lideri dvije države razmeniće mišljenja o bilateralnim odnosima, saradnji u različitim oblastima, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa“, rekao je Guo.

Putinova posjeta dolazi svega nekoliko dana nakon boravka američkog predsjednika Donalda Trampa u Kini, a kineski protokol jasno pokazuje da Moskvu smatra izuzetno važnim partnerom.

Prema najavljenom protokolu, Putina će na aerodromu dočekati kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji, dok će zvanični dio posjete početi 20. maja ceremonijom dobrodošlice na Trgu Tiananmen u Pekingu.

Nakon ceremonije, Putin i Si održat će privatni sastanak na kojem će razgovarati o ključnim pitanjima rusko-kineskih odnosa i daljem produbljivanju saradnje.

Rusku delegaciju činiće pet potpredsjednika vlade, više ministara, predstavnici predsjedničke administracije te čelnici velikih kompanija.

(Mondo.rs)