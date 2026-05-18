"Prave borce boli nepravda": Minić najavio više od 10 miliona KM za borce, ali i reviziju boračkih prava

Autor Dragana Božić
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada Srpske dodatno izdvojiti više od 10 miliona KM za boračke i osjetljive kategorije stanovništva.

Minić najavio više od 10 miliona KM za borce Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Time pokazujemo odnos prema borcima. Ostaje nam veliki zadatak, a to je da ne smanjujemo nominalne iznose, a da uradimo reviziju boračkih prava, gdje svakog našeg borca mnogo više boli što neko prima dodatak koji nije zaslužio, mnogo viši nego neko ko jeste", rekao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka zvaničnika Republike Srpske sa organizacijama proisteklim iz Odbrambeno- otadžbinskog rata.

On je istakao da Vlada Republike Srpske najveći značaj daje boračkim kategorijama što je vidljivo iz materijalnog i svakog drugog davanja.

"Od momenta kada sam postao premijer pokušavam, poštujući tradiciju srpskog vojnika i svega što je urađeno u posljednjem ratu, da vratimo dignitet i ponos srpskog vojnika i kompletne ratne istorije, istakao je Minić.

On je naglasio da se Zakonom o pravima boraca rješavaju sistemske stvari važne za ovu kategoriju.

"Srpski seljak dao je ogroman doprinos u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i oni koji ne budu imali primanja, osim boračkog dodatka, a navrše 65 godina života dodatak će primati u duplom iznosu što je od 400 do 500 KM. Ovo je predviđeno navedenim zakonom", naveo je Minić.

On kaže da će se morati zajednički uraditi revizija boračkih kategorija.

