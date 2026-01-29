Veća primanja za borce, invalide i penzionere: Evo koliko rastu naknade u RS

Vlada Republike Srpske povećava boračke dodatke, invalidnine i najniže penzije od 2026. godine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 2. sjednici održanoj u Banjaluci, set odluka kojima se u 2026. godini značajno povećavaju novčana primanja za boračke kategorije, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i civilne žrtve rata, kao i iznosi najnižih penzija.

Najveće povećanje odnosi se na osnovice za lične i porodične invalidnine. U odnosu na decembar 2025. godine, ove osnovice povećane su za 10 odsto u januaru, a ukupno za 14 odsto od 1. februara 2026. godine. Povećanjem je obuhvaćeno 42.951 korisnik, a u budžetu Republike Srpske za ovu namjenu obezbijeđeno je 222,5 miliona KM.

Ista dinamika rasta primjenjuje se i na primanja civilnih žrtava rata. Njihove naknade takođe rastu za 10 odsto u januaru i ukupno 14 odsto od februara 2026. godine. Ovom mjerom obuhvaćeno je 1.988 korisnika, dok je u budžetu planirano 8,1 milion KM.

Povećan je i mjesečni borački dodatak. Od 1. februara 2026. godine osnovica raste sa 3,50 KM na 4,00 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, što predstavlja povećanje od 14,286 odsto. Pravo na mjesečni borački dodatak ostvaruje 177.520 korisnika, a za ovu stavku planirana su sredstva u iznosu od 295,48 miliona KM.

Vlada je donijela i odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2025. godinu. Osnovica je utvrđena na 4,43 KM po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava, a isplata će biti izvršena za 344 korisnika, prema evidenciji zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

Nastavljena je i podrška borcima starijim od 65 godina koji ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje penzije. Njihovo mjesečno novčano primanje povećano je sa 318,64 KM na 349,35 KM. Za realizaciju ove mjere u 2026. godini obezbijeđeno je 6,3 miliona KM, a pravo trenutno koristi 1.551 osoba.

Osim toga, Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povećanju iznosa najniže penzije. Najniže penzije od 1. januara 2026. godine uvećane su za 6,45 odsto u odnosu na decembar 2025. godine, a isplata po novim iznosima počinje od početka godine.

Najniža penzija od 1. januara 2026. godine iznosi:

- do 15 godina penzijskog staža: 349,35 KM

- od 15 do 20 godina staža: 419,27 KM

- od 20 do 30 godina staža: 489,16 KM

- od 30 do 40 godina staža: 559,10 KM

- 40 godina staža i više: 698,89 KM

Usvojenim mjerama Vlada Republike Srpske nastavlja politiku jačanja socijalne sigurnosti i unapređenja materijalnog položaja boračkih kategorija i penzionera.