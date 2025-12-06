Redovno usklađivanje: Penzije u Republici Srpskoj povećane za 6,25 odsto

Direktor Fonda PIO Republike Srpske, Goran Milić, najavio je da će penzije od januara biti povećane za 6,25 odsto, što se odnosi na oko 294.000 korisnika. Ovo je redovno usklađivanje penzija, pojasnio je Milić.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Povećanje u praksi znači da će minimalna penzija, koja trenutno iznosi 330 KM, biti uvećana za oko 20,6 KM, pa će od januara dostići 350,6 KM.

Za penzionere sa punim radnim stažom od 40 i više godina, najniža penzija koja je u oktobru iznosila 656,55 KM biće povećana za oko 41 KM, odnosno iznositiće oko 697 KM.

Prosječna penzija za one sa punim stažom, koja je u oktobru bila 981 KM, od januara će premašiti 1.042 KM nakon uvećanja od 6,25 odsto.

Ovo povećanje dolazi u vrijeme kada penzioneri osjećaju pritisak rasta troškova života, ali i predstavlja značajan korak ka očuvanju kupovne moći u Srpskoj.