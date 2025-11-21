Blanuša: "Ispraviću nepravdu prema penzionisanim policajcima"

Predsjednički kandidat SDS-a, profesor Branko Blanuša, podržao je zahtjeve ranije penzionisanih policajaca da im se ponovo odredi iznos penzije i da njihove penzije budu izjednačene sa primanjima pripadnika MUP-a koji su to pravo ostvarili nakon 2020. godine.

Izvor: Pokret Sigurna Srpska

Blanuša je poručio da će upravo ovo biti prva zakon­ska izmjena koju će inicirati ukoliko bude izabran za predsjednika Republike Srpske.

"Naši policajci, koji su dali nemjerljiv doprinos tokom stvaranja Republike Srpske, treba da žive dostojanstveno od svojih primanja. Naša obaveza kao društva jeste da ispravimo nepravdu koju trenutno trpe. Ne smije se štedjeti na onima koji su nas čuvali u najtežim vremenima, da bi bilo više za tendere naštimane za familiju, kumove i prijatelje", poručio je Blanuša.

Prijedlog izmjena zakona već pripremljen

Blanuša je naglasio da je njegov tim već pripremio dopune Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima bi se svim pripadnicima MUP-a RS penzionisanim nakon marta 1992. godine ponovo utvrdile penzije na osnovu pet najpovoljnijih godišnjih plata, što je standard uveden 2020. godine, ali ne i primijenjen retroaktivno.

"Obećavam da ću prvog dana predsjedničkog mandata ovaj zakon uputiti u proceduru. To je ljudska i moralna obaveza – da ispravimo postojeću nepravdu i diskriminaciju prema onima koji su najbolje godine života dali za Republiku Srpsku. Ti čestiti policajci zaslužuju da žive ponosno, da svoje unuke mogu obradovati rođendanskim poklonima i džeparcem", poručio je Blanuša.