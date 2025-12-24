Rasprava o poništavanju izbora: Radulović poziva CIK da proširi broj mjesta za ponavljanje glasanja

Jovica Radulović, vršilac dužnosti predsjednika SDS-a, ocijenio je današnju odluku CIK-a o poništavanju izbora na 136 mjesta kao pozitivan signal, ali je pozvao da se odluka proširi na više mjesta.

Izvor: SDS

Prema Raduloviću, iz izjava učesnika izbornog procesa i predstavnika CIK-a jasno je da su nepravilnosti zabilježene na znatno više biračkih mjesta od onih obuhvaćenih današnjom odlukom. Posebno je izdvojio Doboj, Zvornik, Bratunac i Laktaše, gdje je, kako tvrdi, izborni proces bio ozbiljno kompromitovan.

„S obzirom na organizovane pokušaje prevare i manipulacije, jedino ispravno rješenje je da se izbori ponove na svim biračkim mjestima u ovim opštinama. Ako CIK-u nije bilo dovoljno vremena da sve detaljno istraži, ne treba žuriti. Jasno je da se radi o prevarama velikih razmjera koje mogu promijeniti rezultate izbora“, rekao je Radulović.

On je dodao da CIK ne smije propustiti priliku da svoj posao obavi do kraja i vrati povjerenje građana u institucije i izborne procese. Takođe je pozvao tužilaštvo da odmah reaguje i identifikuje te kazni odgovorne za moguće prevare i njihove nalogodavce, kako bi se spriječile buduće manipulacije izborima.