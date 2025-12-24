Ponavlja se glasanje u 17 opština i gradova: CIK BiH poništila izbore za predsjednika Srpske na 136 biračkih mjesta

Centralna izborna komisija donijela je danas odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Za ovu odluku je glasalo pet članova CIK-a, a protiv je bila Irena Hadžiabdić, dok Vlado Rogić nije bio prisutan na sjednici, prenijeli su mediji u BiH.

Na sjednici CIK-a rečeno je da je ova odluka donesena nakon što su utvrđene brojne nepravilnosti, među kojima je i ta da je 908 glasača na prijevremenim izborima glasalo bez validnog ličnog dokumenta.

"CIK je sproveo postupak skeniranja zapisnika o radu biračkih odbora, pribavio kopije potpisa sa ličnih dokumenata kako bi se mogli uporediti sa potpisima na izvodima sa Centralnog biračkog spiska i na osnovu tih radnji utvrđeno je falsifikovanje potpisa", navedeno je na sjednici.

Član Komisije Vanja Bjelica-Prutina tokom rasprave rekla je da je ova odluka zasnovana na pravilnom i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju, ali da ona nije pravosnažna, te da će se na nju moći uložiti žalba.

Ona je pojasnila da su u odluku o poništavanju prijevremenih izbora uključena samo ona biračka mjesta na kojima je vještak kriminalističke struke utvrdio falsifikovanje potpisa.

Član CIK-a Željko Bakalar rekao je da je po utvrđenim rezultatima razlika između dva kandidata oko 9.500 glasova, dok je razlika na ovih 136 biračkih mjesta 15.822 glasa.

Ukoliko ova odluka bude pravosnažna nakon žalbenog postupka, CIK će raspisati ponovne izbore na biračkim mjestima na kojima su oni poništeni.

Podsjećamo, na osnovu 100 odsto utvrđenih rezultata, koje je CIK objavio 15. decembra, kandidat SNSD-a Siniša Karan osvojio je 222.182 glasa, odnosno 50,39 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 212.605 glasova, odnosno 48,22 odsto.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) odbila je ranije kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta. SDS je zahtjev za ponovno brojanje obrazložio navodnim nepravilnostima na biračkim mjestima u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Kozarskoj Dubici.