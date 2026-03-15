Netanjahu objavio video nakon teorija da je ubijen u iranskom napadu: "Kažu da sam mrtav? Hoćeš da mi prebrojiš prste?"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nakon što su se pojavile spekulacije da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu ubijen u iranskim napadima, on se oglasio videom na društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako kupuje kafu, razgovara sa prodavcem i snimateljem.

Nakon što su se pojavile brojne informacije o tome da je Benjamin Netanjahu ubijen u jednom od iranskih napada, izraelski premijer je objavio video na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama.

Na ovom videu se vidi kako Netanjahu kupuje kafu u jednoj od prodavnica i razgovara i sa prodavcem i sa snimateljem.

"Šta si me pitao? Na mrežama kažu da sam mrtav? Obožavam kafu, i znate šta još? Volim svoj narod, kako se ponašaju, fantastično", rekao je Netanjahu.

Tvrdnje da se nešto čudno dešava sa izraelskim premijerom dodatno je produbio snimak njegovog obraćanja u petak, gdje se na jednom dijelu video snimka može primijetiti kako je oblik Netanjahuove šake čudan i da se u jednom trenutku vidi i šest prstiju. Izraelski premijer se takođe osvrnuo na ove tvrdnje.

"Želiš li da mi prebrojiš prste? Možeš. Radimo stvari koje ne mogu da podijelim u ovom trenutku. Radimo i unutar Irana veoma snažno. Ostanite na sigurnom i pratite uputstva civilne zaštite. Kafa je fantastična. Ne znam za kalorije, to mi djeluje opasno", rekao je.

