Makron pozvao Netanjahua i izdao mu naređenje: Francuska zabranila Izraelu da napadne ovu zemlju

Makron apelovao na Nejtanjahua da ne napada Liban.

Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia/Victor Velter/Shutterstock

Predsjednik Francuske Emanuel Makron pozvao je premijera Izraela Benjamina Nejtanjahua kako bi razgovarali o ratu na Bliskom istoku, a francuski predsjednik je apelovao na premijera Izraela da da ne napada Liban, prenosi "Skaj Njuz". Izrael jeste lansirao određeni broj projektila na Liban zbog Hezbolaha, ali ga je Makron zamolio da se "suzdrži" od kopnene invazije.

"Apelovao sam na premijera Izraela da pošteti Liban i da poštuje njihov teritorijalni integritet, kao i da se suzdrži od kopnene invazije", saopštio je Makron.

Makron je razgovarao i sa predsednikom Libije. Naveo je da Hezbolah hitno mora da prestane sa svim napadima na Izrael.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.