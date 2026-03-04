BiH pokreće evakuaciju sa Bliskog istoka: Savjet ministara sutra o finansiranju čarter letova

Ministar inistranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da je pokrenuta procedura organizovanja čarter letova kako bi se krenulo sa evakuacijom državljana BiH sa Bliskog istoka.

Izvor: Shutterstock

Na početku je komentarisao otkazani redovan let iz Dubaija za Sarajevo.

"Nismo potpuno upoznati o razlozima otkazivanja baš ove linije. Do sada je bilo uvjeravanja da će komercijalni letovi profunkcionisati. Danas smo već krenuli u drugom pravcu. Od juče smo prikupili veliki broj ponuda za čarter letove. Komunicirao sam sa Borjanom Krišto i sa Stašom Košarcem. Dobili smo neke povoljne ponude od Fly Dubaija za direktne letove iz Dubaija. Očekujem da ćemo sutra na sjednici Savjeta ministara odobriti sredstva iz rezervi da isfinansiramo nekoliko čarter letova koji bi nam bili sigurniji", rekao je.

Dodao je da će se u narednih nekoliko dana početi sa evakuacijom građana iz UAE.

"Dobili smo ponude i za Oman, tamo je kompleksnija situacija i skuplje cijene. Ne možemo u ovom momentu o tome previše razmišljati. Svaka marka će biti prezentovana javnosti", rekao je.

Kaže da je u kontaktu sa ministrima vanjskih poslova iz Hrvatske i Srbije.

"Ponudili su nam pomoć, a i mi njima, da dio građana Srbije i Hrvatske, a oni Bosne stave na letove. Jedna takva grupa je već stigla iz Egipta u Beograd. Zajedničkim snagama vjerujem da smo na putu da riješimo ovaj problem", rekao je.

Na pitanje koliko je naših građana u tim zemljama kazao je:

"U prvi mah 1.000 ljudi nam je bilo u grupi u Emiratima. Neki od njih su već prešli kopnenim putem u Saudijsku Arabiju. Desilo se i to da je nekoliko ljudi apliciralo na više različitih mjesta. Očekujemo i komercijalni let u subotu, ali i ove čartere", rekao je.

O situaciji u tim zemljama kaže:

"Različita su poimanja i naših ljudi. Neki nam pišu da im je stanje normalno, neki da im je nepodnošljivo. Treba biti oprezan i pridržavati se svih uputa. Važno je podsjetiti da imamo dobru komunikaciju. Neke velike evropske zemlje još ne razmišljaju o evakuacijama. Oni će čekati komercijalne linije", zaključio je.

(Klix/Mondo)