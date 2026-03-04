Epilog akcije "Kanon" u Kaknju: Uhapšen službenik Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) realizovali su danas operativnu akciju kodnog naziva "Kanon" u kojoj je uhapšen službenik Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine.

Izvor: SIPA

Uhapšeni službenik UIO BiH osumnjičen je da je, obavljajući službenu dužnost, počinio krivično djelo "Primanje dara i drugih oblika koristi".

Prema ranijim informacijama iz istrage, sumnja se da je dar primio od stranog državljanina koji je trenutno nedostupan organima gonjenja BiH.

Tokom pretresa stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari na jednoj lokaciji u Kaknju, inspektori Sipe su pronašli i privremeno oduzeli predmete koji mogu poslužiti kao ključni dokazi u daljem krivičnom postupku.

"Lice lišeno slobode sprovedeno je u prostorije Sipe, gdje se nad njim vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. O njegovom daljem statusu odlučivaće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine", istakli su iz Sipe

U realizaciji ove akcije asistenciju su pružili i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.