Kilogrami koji nose dijagnoze: Gojaznost sve veći izazov za Srpsku

Povodom 4. marta, Svjetskog dana borbe protiv gojaznosti, stručnjaci upozoravaju da ova hronična bolest poprima razmjere globalne pandemije, ali i da je sve izraženiji javnozdravstveni problem u Republici Srpskoj.

Prema procjenama, više od milijardu ljudi u svijetu živi sa gojaznošću – 880 miliona odraslih i 159 miliona djece i adolescenata uzrasta od pet do 19 godina, a taj broj je u stalnom porastu.

Gojaznost je povezana sa više od 200 komorbiditeta, uključujući hipertenziju, dijabetes tipa 2, pojedine vrste karcinoma, depresiju, metabolički povezanu masnu bolest jetre, sleep apneu, reproduktivne poremećaje i bolesti koštano-zglobnog sistema.

Iako predstavlja hroničnu bolest, mali broj pacijenata ima postavljenu dijagnozu, a još manji procenat dobija adekvatnu terapiju.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ističu da gojaznost zahtijeva sveobuhvatan i multidisciplinaran pristup liječenju. U proces su, osim endokrinologa, uključeni i kardiolozi, pulmolozi, psihijatri, gastroenterolozi, anesteziolozi, hirurzi i nutricionisti.

Ova zdravstvena ustanova je prije dvije godine započela primjenu hirurških metoda liječenja gojaznosti, a danas su dostupne sve savremene procedure za evaluaciju i tretman pacijenata. Do sada je razvijena metabolička barijatrijska hirurgija, u okviru koje je izvedeno 15 operativnih zahvata.

Poseban akcenat stavlja se na tzv. sleeve gastrektomiju, odnosno suženje želuca.

"S tim u vezi danas se u našoj ustanovi izvode dvije procedure takozvane sleeve gastrektomije odnosno suženje želuca. Cilj ovih zahvata nije samo redukcija tjelesne mase, već liječenje metaboličkog sindroma u cjelini. Time se, uz gojaznost, tretiraju i dijabetes, povišen krvni pritisak, srčane aritmije i poremećaji masnoća u krvi, odnosno istovremeno se utiče na pet do šest pridruženih dijagnoza", saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana gojaznosti, danas će u 13 časova u UKC-u Republike Srpske biti održan i simpozijum „Metabolička hirurgija – multidisciplinarni pristup liječenju gojaznosti“. Skup će okupiti ljekare različitih specijalnosti koji učestvuju u liječenju pacijenata sa gojaznošću, a simpozijum će biti akreditovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srpske, čime će učesnicima biti omogućeni bodovi kontinuirane medicinske edukacije.

Stručnjaci poručuju da je ključno podizati svijest javnosti o gojaznosti kao bolesti, a ne samo estetskom problemu, te o značaju pravovremenog dijagnostikovanja i sveobuhvatnog liječenja, kako bi se spriječile teške i dugoročne posljedice po zdravlje stanovništva Republike Srpske.

