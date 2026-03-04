Ima milione u Švajcarskoj i blizak je sa revolucionarnom gardom: Ko je novi vrhovni vođa Irana (Foto)

Modžtaba Hamnei je novi vrhovni vođa Irana.

Izvor: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia

Modžtaba Hamnei je sinoć izabran za novog vrhovnog lidera Irana. Njegov otac Alija Hamnei je ubijen u subotu 28. februara u Teheranu, prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes".

CIA i MOSAD su mjesecima planirale akciju ubistva, a sada je takozvana "Skupština eksperata" izabrala novog verskog vrhovnog vođu. Ima 56 godina i nalazi se pod američkim sankcijama od 2019. godine.

Ko je Modžtaba Hamnei?

Kako je "Blumberg" pisao, na osnovu potvrda svojih izvora, on ima pristup određenim bankovskim računima u Švajcarskoj i nekretninama u Velikoj Britaniji čija vrijednost prelazi 100 miliona dolara. On je drugi sin po starosti, nije dosad obavljao nijednu državnu funkciju i generalno je nepoznat široj javnosti jer nije u medijima.

Prema pisanju "Tajmsa", ima dobre i bliske odnose sa Iranskom revolucionarnom gardom. Povezan je i sa paravojnom jedinicom Basidž o kojoj se ne zna mnogo.

Njegov otac se protivio kandidaturi svog sina. Ranije je objasnio da je smisao revolucije iz 1979. godine da se ukida dinastija vlada zbog čega se Ali i protivio tome, ali je večeras njegov sin ipak izabran da bude novi vjerski vrhovni vođa Irana.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)