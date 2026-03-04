SIPA provodi akciju „Kanon“: Pretresi u Kaknju, za korupciju osumnjičen i službenik UIO

Policijski službenici Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) na području Kaknja vrše pretres stambenih i pomoćnih objekata, kao i pokretnih stvari na jednoj lokaciji.

Izvor: SIPA

Pretresi se realizuju po nalogu Sud Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi i davanje dara i drugih oblika koristi, propisana Krivičnim zakonom BiH.

Operativna akcija kodnog naziva „Kanon“ rezultat je višemjesečne istrage koju provodi SIPA. Tokom istrage prikupljeni su dokazi koji ukazuju da je krivično djelo primanja dara izvršilo službeno lice Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u okviru obavljanja službene dužnosti.

S druge strane, sumnja se da je krivično djelo davanja dara počinilo lice koje je strani državljanin i koje je trenutno nedostupno SIPA-i i Tužilaštvu BiH.

U realizaciji akcije „Kanon“ učestvuju i policijski službenici Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

(Mondo)