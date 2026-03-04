"Prijedlog opozicione rezolucije o NDH neadekvatan i pun nedostataka": SNSD danas predstavlja svoj tekst

Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstaviće danas na konferenciji za novinare u Banjaluci prijedlog rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija i simbol

Konferencija je zakazana u 11.00 časova u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najavljeno je iz Kluba poslanika SNSD-a.

Iz Kluba podsjećaju da su u ponedeljak održali sastanak sa predstavnicima Centra za društveno-politička istraživanja, filozofskih fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, odsjek istorija, Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, te MUP-a Republike Srpske.

Na sastanku je ocijenjenao da je rezolucija opozicionih stranaka iz Republike Srpske o osudi veličanja ustaške ideologije pisana sa veoma malo istorijskog, pravnog i znanja iz oblasti politike pamćenja, te je kao takva neprihvatljiva.

"Genocidu nad Srbima u NDH kao suštinskoj temi od najveće važnosti za Srbe i Republiku Srpsku kao i temi zabrane i kažnjavanja propagiranja ideja i simbola koje su vezane za njegovo izvršenje tokom Drugog svjetskog rata, mora se pristupati na institucionalan, naučni i stručni način sa mnogo više odgovornosti i znanja, uz znatno manje neznanja, nedostatka i faktografskih grešaka koje su pokazane u prijedlogu teksta navedene rezolucije", navedeno je u saopštenju.

Navedeno je da su predstavnici ovih institucija iz ovih razloga sastavili prijedlog rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija i simbola.

"Predsjednik Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica predlagao je predsjedniku Kluba poslanika SDS-a Ognjenu Bodirogi da zajedno okupe predstavnike ovih, eventualno i drugih institucija na njegov prijedlog i formulišu prijedlog koji će zajedno predložiti stranke vlasti i opozicije", navedeno je u saopštenju.

Kako je navedeno, Bodiroga je u početku tu ideju prihvatio, a onda ipak odlučio da opozicioni poslanici upute svoj prijedlog bez poslanika vlasti jer, kako je rekao, ne vjeruju da Klub poslanika SNSD-a ima namjeru uopšte podržati jednu rezoluciju na ovu temu.

"U najboljoj namjeri smo htjeli da jednoj ovakvoj temi pristupimo sa političkim jedinstvom, i predlažući ovaj tekst rezolucije pokazujemo namjeru da se promovisanje i veličanje ideologije i simbola NDH i drugih ustaških, nacističkih i fašističkih simbola i ideologija osudi i zabrani, te jasno i nedvosmisleno inkriminiše i predvide za to odgovarajuće sankcije", navedeno je u saopštenju.

