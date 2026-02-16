logo
Nakon objave o Tompsonu: Trivićeva dobila prijeteće poruke

Nakon objave o Tompsonu: Trivićeva dobila prijeteće poruke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić, objavila je svom Facebook profilu neke od prijetećih komentara, koje su, kako kaže, uglavnom Hrvati pisali na njenu objavu o ustaškim pokličima i obilježjima na koncertima Marka Perkovića Tompsona.

Јелена Тривић 04.JPG Izvor: Narodni front

"Od toga da imam “lijepo čelo za pištolj 7.62”, do konstantnog pisanja “za dom spremni” koje nedvosmisleno ukazuje, pa i poziva na masovne pokolje Srba jer je to bio zvanični slogan zločinačke Nezavisne Države Hrvatske", napisala je Trivićeva.

Kako je navela sve prijetnje prijaviće policiji.

"Očigledno je da Tompsonovi koncerti ne šire nikakvu ljubav i suživot kako neki žele da predstave, nego isključivo mržnju prema drugima, uglavnom Srbima, jer da to nije tako ne bismo viđali natpise “Za dom spremni” niti šahovnice iz doba zločinačke NDH koji preplave svaki Tompsonov koncert. Od ustaške ruke tokom Drugog svjetskog rata stradalo je milion Srba, ali ne samo Srba, nego i Jevreja i Roma, uglavnom u masovnim pokoljima i koncentracionim logorima. Svaka relativizacija povampirenog ustaštva, nije ništa drugo nego saučesništvo u tome!", navela je ona u svojoj objavi.

Podsjećamo, predsjednica Narodnog fronta objavila je video nakon koncerta Tompona u Širokom Brijegu, gdje je pozvala Predsjedništvo BiH, i za Ministarstvo bezbjednosti, i za Tužilaštvo BiH koje bi trebalo podnijeti krivične prijave protiv onih koji su omogućili širenje nacionalne i rasne mržnje.

(Mondo)

