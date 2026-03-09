Milion komada među građanima u BiH: Prošle godine u 479 oružanih incidenata ubijeno 15 osoba

U BiH, koja je sa više od milion komada vatrenog oružja u civilnom posjedu u evropskom vrhu, prošle godine je zabilježeno 479 oružanih incidenata sa 15 ubijenih i 52 ranjena lica, podaci su Platforme za praćenje oružanog nasilja.

Izvor: Shutterstock

Epilog ovakvih incidenata je šest slučajeva samoubistva, te 69 lica koja su bila izložena direktnoj prijetnji.

Stručnjak za bezbjednost Safet Mušić upozorava da se većina teških krivičnih djela počini nelegalnim oružjem, koje ostaje izvan sistema i potiče iz ratnih zaliha koje nikada nisu u potpunosti prikupljene, zatim kroz regionalno krijumčarenje, a dio cirkuliše unutar kriminalnih mreža.

On navodi da podaci Platforme za praćenje oružanog nasilja potvrđuju da je riječ o bezbjednosnom izazovu, te istakao da zabrinjava upotreba vatrenog oružja u konfliktima, porodičnom nasilju i obračunima unutar kriminalnog miljea.

Mušić za "Dnevni avaz" navodi da, od procijenjenih više od milion komada vatrenog oružja u rukama građana, znatan dio nije registrovan, a kada se to uporedi sa brojem stanovnika, to je približno 30 komada oružja na 100 stanovnika, što je iznad evropskog prosjeka.

On ukazuje da je tržišna dostupnost relativno laka, a cijene na crnom tržištu su niske u poređenju sa zapadnoevropskim državama, što dodatno snižava prag za nabavku.

Podaci Platforme za praćenje oružanog nasilja, Centra za kontrolu malog i lakog oružja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi, koji funkcioniše kao zajednička inicijativa UNDP-a i Regionalnog savjeta za saradnju, pokazuju da je lani u Jugoistočnoj Evropi prijavljeno ukupno 3.511 incidenata sa vatrenim oružjem.

U tim incidentima ubijeno je 119 lica, 326 ranjeno, a 415 bilo izloženo direktnoj opasnosti.

(Srna)