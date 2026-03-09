EU mehanizam u akciji: Prvi državljani BiH evakuisani sa Bliskog istoka

Prvi državljani BiH evakuisani su sa Bliskog istoka putem Mehanizma civilne zaštite EU, uz blisku koordinaciju Ministarstva bezbjednosti i Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

Evakuacija 13 državljana BiH iz Muskata u Omanu za Bukurešt realizovana je juče, čime je nastavljen proces organizovane repatrijacije građana sa Bliskog istoka, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Nakon što je Savjet ministara usvojio odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz zemalja Bliskog istoka, Ministarstvo bezbjednosti je, putem Operativno-komunikacionog centra BiH - 112, aktiviralo ovaj mehanizam i dostavilo zahtjev za podršku Koordinacionom centru Evropske komisije za odgovor na vanredne situacije.

Odmah po aktiviranju Mehanizma uspostavljena je operativna komunikacija sa Koordinacionim centrom Evropske komisije za odgovor na vanredne situacije, kao i sa operativnim kontakt tačkama država EU koje organizuju repatrijacijske letove sa Bliskog istoka.

Jedan od repatrijacijskih letova iz Rijada za Varšavu planiran je za srijedu, 11. mart, a do sada se prijavilo 11 državljana BiH.

Paralelno sa međunarodnom koordinacijom, Operativno-komunikacioni centar BiH - 112 nalazi se u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom inostranih poslova i Kriznim timom radi razmjene informacija o broju državljana BiH koji su se putem diplomatsko-konzularnih predstavništava prijavili za repatrijaciju.

