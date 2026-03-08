logo
Evakuacija sa Bliskog istoka: "Air Serbia“ vratila 329 osoba, spremaju se novi letovi iz Rijada

Autor Haris Krhalić
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da je u saradnji sa nacionalnim avio-prevoznikom „Er Srbijom“ do sada sa krizom zahvaćenog Bliskog istoka bezbjedno evakuisano 329 lica.

er srbija evakuacije sa Bliskog istoka Izvor: Shutterstock

Najveći dio operacije realizovan je kroz letove iz Dubaija, odakle su se vratile 262 osobe, dok je preostalih 67 putnika stiglo posebnim letom iz Šarm el Šeika.

Evakuacija se nastavlja ne smanjenim intenzitetom, pa je tako i tokom današnjeg dana organizovan novi let iz Dubaija kako bi se zbrinuli preostali građani u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Istovremeno, nadležne službe ubrzano pripremaju još složeniju akciju koja uključuje slanje dva aviona „Er Srbije“ u Saudijsku Arabiju.

Ovi avioni će iz Rijada preuzeti državljane Srbije koji se trenutno nalaze u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, čime će se obezbijediti njihov siguran povratak u Beograd. Iz Ministarstva su poručili da se rad na terenu odvija neprekidno i sa punom posvećenošću, uz prioritetan cilj da se svaki državljanin Srbije što prije i bezbjednije vrati kući.

Air Serbia Bliski istok evakuacija

