Rat na Bliskom istoku juče se dodatno intenzivirao u okviru šireg sukoba između Irana s jedne strane i saveza Amerike i Izraela s druge. Izrael i SAD su tokom noći izveli nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu, uključujući područja oko Teherana, dok su iranske snage uzvratile raketnim i dron napadima širom regiona. Eksplozije i uzbune prijavljene su u više država, a pogođene su i neke vojne baze povezane sa američkim snagama u Zalivu. Istovremeno, sukobi su se proširili i na druge tačke regiona – Izrael je gađao ciljeve povezane sa proiranskim grupama u Libanu, dok su se napadi i incidenti bilježili od Persijskog zaliva do Kavkaza.
Paralelno sa vojnim sukobima, raste i regionalna i globalna zabrinutost zbog širenja rata. Napadi na brodove i prijetnje zatvaranjem Ormuskog moreuza poremetili su transport nafte, pa su cijene energenata naglo porasle i premašile oko 90 dolara po barelu. Više zemalja upozorilo je svoje građane da ne putuju u veliki dio Bliskog istoka, dok pojedine zapadne države razmatraju dodatnu vojnu podršku saveznicima u regionu, što povećava strah od šire regionalne eskalacije.
Dan se pretvorio u noć u Teheranu
Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.
Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.
Vrijeme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".
"Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva", rekla je druga žena.
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu
Na ulazu u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu tokom noći je došlo do eksplozije koja je izazvala materijalnu štetu. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok detonacije i okolnosti incidenta.
Bahrein: Otvorena iranska agresija, krhotine povređene tri osobe
Tri osobe su povrijeđene u Bahreinu od krhotina nakon raketnog napada.
Vlasti kažu da su krhotine pale na univerzitetsku zgradu u Muharaku, Bahrein.
Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje objavilo je da su delovi rakete takođe prouzrokovali materijalnu štetu i u nizu saopštenja pomenulo „otvorenu iransku agresiju“.
Pogođen hotel u Bejrutu
Tokom noći u Libanu, u izraelskom napadu na hotel u centru Bejruta poginule su četiri osobe, a deset je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Prema Rojtersu, u hotelu su smještene osobe raseljene zbog borbi na jugu Libana i u južnim predgrađima Bejruta.
Neki su već ranije napustili zgradu iz straha od novih napada.
Iranci pokrenui napade u Kuvajtu
Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt, gde su pogođeni civilni objekti, uključujući aerodrom i soliter.