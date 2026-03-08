logo
(Uživo) Apokaliptične scene u Teheranu, gore hoteli, soliteri i aerodromi širom Bliskog istoka (Video) 0

Danas je deveti dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Na portalu MONDO pratite sva najnovija dešavanja, iz minuta u minut.

Rat na Bliskom istoku juče se dodatno intenzivirao u okviru šireg sukoba između Irana s jedne strane i saveza Amerike i Izraela s druge. Izrael i SAD su tokom noći izveli nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu, uključujući područja oko Teherana, dok su iranske snage uzvratile raketnim i dron napadima širom regiona. Eksplozije i uzbune prijavljene su u više država, a pogođene su i neke vojne baze povezane sa američkim snagama u Zalivu. Istovremeno, sukobi su se proširili i na druge tačke regiona – Izrael je gađao ciljeve povezane sa proiranskim grupama u Libanu, dok su se napadi i incidenti bilježili od Persijskog zaliva do Kavkaza.

Paralelno sa vojnim sukobima, raste i regionalna i globalna zabrinutost zbog širenja rata. Napadi na brodove i prijetnje zatvaranjem Ormuskog moreuza poremetili su transport nafte, pa su cijene energenata naglo porasle i premašile oko 90 dolara po barelu. Više zemalja upozorilo je svoje građane da ne putuju u veliki dio Bliskog istoka, dok pojedine zapadne države razmatraju dodatnu vojnu podršku saveznicima u regionu, što povećava strah od šire regionalne eskalacije.

Sve vijesti o napadu Izraela i Amerike na Iran čitajte klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Autor Haris Krhalić
9:06

Dan se pretvorio u noć u Teheranu

Stanovnici glavnog grada Irana kažu da je nebo jutros postalo crno i sivo nakon sinoćnjih udara na skladišta nafte u provincijama Teheran i Alborz.

Izvršni direktor iranske kompanije za distribuciju naftnih derivata izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Vrijeme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo".

"Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva",  rekla je druga žena.

9:05

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu

Na ulazu u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Oslu tokom noći je došlo do eksplozije koja je izazvala materijalnu štetu. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila uzrok detonacije i okolnosti incidenta.

9:05

Bahrein: Otvorena iranska agresija, krhotine povređene tri osobe

Tri osobe su povrijeđene u Bahreinu od krhotina nakon raketnog napada.

Vlasti kažu da su krhotine pale na univerzitetsku zgradu u Muharaku, Bahrein.

Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje objavilo je da su delovi rakete takođe prouzrokovali materijalnu štetu i u nizu saopštenja pomenulo „otvorenu iransku agresiju“.

9:05

Pogođen hotel u Bejrutu

Tokom noći u Libanu, u izraelskom napadu na hotel u centru Bejruta poginule su četiri osobe, a deset je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Prema Rojtersu, u hotelu su smještene osobe raseljene zbog borbi na jugu Libana i u južnim predgrađima Bejruta.

Neki su već ranije napustili zgradu iz straha od novih napada.

9:02

Iranci pokrenui napade u Kuvajtu

Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt, gde su pogođeni civilni objekti, uključujući aerodrom i soliter.

