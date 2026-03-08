Danas je deveti dan rata Izraela i Amerike protiv Irana. Na portalu MONDO pratite sva najnovija dešavanja, iz minuta u minut.

Rat na Bliskom istoku juče se dodatno intenzivirao u okviru šireg sukoba između Irana s jedne strane i saveza Amerike i Izraela s druge. Izrael i SAD su tokom noći izveli nove vazdušne udare na ciljeve u Iranu, uključujući područja oko Teherana, dok su iranske snage uzvratile raketnim i dron napadima širom regiona. Eksplozije i uzbune prijavljene su u više država, a pogođene su i neke vojne baze povezane sa američkim snagama u Zalivu. Istovremeno, sukobi su se proširili i na druge tačke regiona – Izrael je gađao ciljeve povezane sa proiranskim grupama u Libanu, dok su se napadi i incidenti bilježili od Persijskog zaliva do Kavkaza.

Paralelno sa vojnim sukobima, raste i regionalna i globalna zabrinutost zbog širenja rata. Napadi na brodove i prijetnje zatvaranjem Ormuskog moreuza poremetili su transport nafte, pa su cijene energenata naglo porasle i premašile oko 90 dolara po barelu. Više zemalja upozorilo je svoje građane da ne putuju u veliki dio Bliskog istoka, dok pojedine zapadne države razmatraju dodatnu vojnu podršku saveznicima u regionu, što povećava strah od šire regionalne eskalacije.

