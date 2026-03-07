Izrael "optimističan" u pogledu kolapsa iranskog režima

Izraelski zvaničnici tvrde da su unutar Irana počele borbe za moć kakve nisu viđene decenijama.

Izvor: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je za večeras sastanak sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i šefovima službi bezbjednosti, rekao je izvor izraelske televizije "Kanal 12" i dodao da je Izrael "optimističan" u pogledu mogućnosti kolapsa iranskog režima.

"Nema roka za kampanju. Sve dok opada cijena koju plaća domaći front i dok nema gubitaka, Izrael i SAD nastavljaju punom snagom", rekao je zvaničnik koji je želio da ostane anoniman.

On je dodao da su pripadnici iranskog režima "svakodnevno na udaru".

"Unutar režima postoji konfuzija i borba za moć koje nije bilo decenijama", rekao je izraelski zvaničnik.