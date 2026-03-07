logo
Mirjana Pajković saslušana poslije tri nova intimna snimka: Provjerava se da li je na njemu član kavačkog klana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Bivša funkcionerka Mirjana Pajković negirala je kontakt sa odbjeglim kriminalcem Nikolom Drecunom, optuženim za dvostruko ubistvo na Cetinju, i za sada nije procesuirana.

Mirjana Pajković saslušana Izvor: Printscreen/Instagram

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Mirjana Pajković sinoć je na saslušanju u policiji negirala da je imala kontakt sa odbjeglim pripadnikom kriminalnog kavačkog klana Nikolom Drecunom, optuženim za dvostruko ubistvo u junu 2024. godine na Cetinju.

Pajković, kako nezvanično navode izvori portala Adria, za sada nije procesuirana. To je, prema nezvaničnim informacijama, izjavila nakon što se u javnosti pojavio eksplicitni snimak na kojem je, navodno, Pajkovićeva sa odbjeglim Drecunom, zbog kojeg je juče pozvana na saslušanje u podgoričkoj policiji.

"Pajković nije procesuirana. Za sada. Nastavljamo da provjeravamo", kazali su nezvanično portalu Adria.

Cetinjanin Nikola Drecun optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio sugrađane Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića, navodne članove suprotstavljene škaljarske kriminalne organizacije.

U eksploziji bombe tada su povrijeđeni njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

(Adria/MONDO)

