Mirjana Pajković saslušana poslije tri nova intimna snimka: Provjerava se da li je na njemu član kavačkog klana

Bivša funkcionerka Mirjana Pajković negirala je kontakt sa odbjeglim kriminalcem Nikolom Drecunom, optuženim za dvostruko ubistvo na Cetinju, i za sada nije procesuirana.

Izvor: Printscreen/Instagram

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Mirjana Pajković sinoć je na saslušanju u policiji negirala da je imala kontakt sa odbjeglim pripadnikom kriminalnog kavačkog klana Nikolom Drecunom, optuženim za dvostruko ubistvo u junu 2024. godine na Cetinju.

Pajković, kako nezvanično navode izvori portala Adria, za sada nije procesuirana. To je, prema nezvaničnim informacijama, izjavila nakon što se u javnosti pojavio eksplicitni snimak na kojem je, navodno, Pajkovićeva sa odbjeglim Drecunom, zbog kojeg je juče pozvana na saslušanje u podgoričkoj policiji.

"Pajković nije procesuirana. Za sada. Nastavljamo da provjeravamo", kazali su nezvanično portalu Adria.

Cetinjanin Nikola Drecun optužen je da je 20. juna 2024. godine ubio sugrađane Petra Kaluđerovića i Dragana Roganovića, navodne članove suprotstavljene škaljarske kriminalne organizacije.

U eksploziji bombe tada su povrijeđeni njihovi prijatelji Tanasije Jovanović i Mihailo Borozan, kao i slučajna prolaznica Desanka Vujović.

(Adria/MONDO)