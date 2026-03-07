Inicijativa Privredne komore RS: Omogućiti poslodavcima da radnike nagrade sa 2.000 KM bez poreza

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić izjavio je Srni da privreda ima intenzivnu saradnju sa Vladom Srpske, te da se kroz zajedničke inicijative nastoje pronaći rješenja koja će pomoći kompanijama i radnicima.

Izvor: mondo.ba

Račić je istakao da je prirodno da Vlada Republike Srpske bude partner privredi u kreiranju mjera koje će podržati ekonomski razvoj i stabilnost poslovanja.

"Mi imamo intenzivnu saradnju i sa ovom vladom i sa svim vladama koje su bile prije. Prirodno je da Vlada bude naš partner i da zajedno tražimo rješenja", rekao je Račiću u podkastu Srne.

On kaže da privrednici ponekad imaju različite stavove sa institucijama, ali da je cilj uvijek da se pronađu najbolja moguća rješenja za ekonomiju.

Prema njegovim riječima, Privredna komora je Vladi Republike Srpske uputila inicijativu da se omogući poslodavcima da tokom godine dodatno nagrade radnike, bez oporezivanja do određenog iznosa.

"Mi smo uputili Vladi Republike Srpske jednu inicijativu da se omogući da poslodavci mogu svoje radnike u toku poslovne godine stimulisati i nagraditi kroz jednu vrstu pomoći koja ne bi bila oporezovana do iznosa 2.000 KM", istakao je Račić.

On smatra da bi takva mjera predstavljala značajan podsticaj i za kompanije i za radnike, te da bi mogla uticati i na zadržavanje radne snage u Republici Srpskoj.

"Bili bi u situaciji da na neki način razmišljamo i o povratku radnika iz inostranstva. Ni na zapadu situacija nije sjajna, imamo već aktuelne povratke ljudi u određene kompanije", naveo je Račić.